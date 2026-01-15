Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi: čustven vrhunec večera Veselo po domače

Folklorno društvo (FD) Bled je organiziralo že 24. glasbeno in plesno prireditev Veselo po domače. Polno Festivalno dvorano je nagovoril tudi blejski župan Anton Mežan, program pa je povezovala Maja Tekavec. Predstavilo se je več kot 70 nastopajočih, pred uradnim začetkom tradicionalne prireditve pa je v avli dvorane meh raztegnil tudi Janko Iskra.

Silvo za vrhunec

FD Bled slovi po ohranjanju slovenske kulturne dediščine, med njihove najpomembnejše dogodke spada prireditev Veselo po domače. Prireditev sta sestavljala dva dela. S pesmijo jo je odprl Gorenjski kvintet, narodnozabavna zasedba, ki je začela kot trio, danes jih na odru stoji sedem. Nastopila je tudi vokalna skupina Ota Ana Ber iz Gorij, ki jo vodi Bernarda Poklukar Novak. Na klaviaturah je njihovo petje pospremil Jani Pogačar. Občinstvo je nasmejal Miro Klinc oziroma Klobasekov Pepi, zaplesali so člani FD Bled in gostje iz KD Folklora Cerklje. Za vrhunec je poskrbel Silvo Pliberšek iz Oplotnice pri Slovenskih Konjicah s harmoniko in petjem, med drugim je predstavil skladbi Oj, zemljica, za katero je besedilo napisala Fanika Požek, in Ali bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, gledalci pa so ga s stoječimi ovacijami zvabili nazaj na oder. Nekaj pesmi je zapel tudi s članoma Duo Nota ter se sprehodil v sredino dvorane in pel brez ozvočenja. Pa saj ga tudi ni potreboval, saj je njegov vokal napolnil vso dvorano!

Za humor je poskrbel Miro Klinc. FOTO: Jože Janša

Člani FD Bled so občinstvo navdušili z izjemnimi plesnimi predstavami, ki odsevajo bogato zgodovino in barvitost slovenske kulture. Na odru so se jim pridružili številni drugi glasbeni izvajalci, po koncu prireditve pa je za druženje ob prijetnem klepetu ponovno skrbel Duo Nota. Pred dvorano pa je goste pričakala članica FD Bled Irena Svetina na lajni.

Silvo Pliberšek in Duo Nota FOTO: Jože Janša