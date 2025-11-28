Alo!Stari z novo pesmijo 18: nostalgija po zlatih devetdesetih in izgubljeni prihodnosti

Ker so se njihove osebnosti začele oblikovati sredi devetdesetih, se z novo pesmijo vračajo v tisto obdobje. V zlate čase, ko je bila prihodnost še svetla, časi za najstnike zlati, glasba pa je bila dobra. Pesem 18 raziskuje trenutke, ko te življenje vrže nazaj v čas, ko si bil star osemnajst – poln sanj, energije in neizrečenih vprašanj o tem, kam in kako naprej. Ko si samo šel. Danes pa bi se rad, vsaj za trenutek, vrnil tja nazaj, pa ne gre. Introspektivno besedilo odpira prostor za razmislek o izgubljenosti, nostalgiji in ponovnem iskanju sebe v današnjem svetu. Alo!Stari so za 18 seveda posneli tudi videospot. Tudi tega so si zamislili sami. Estetsko in vsebinsko se navezuje na kultne videospote bandov, ki so narekovali kitarski zvok devetdesetih. Ta je imel velik vpliv tudi na fante iz skupine, ki so tokrat k sodelovanju povabili Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor.