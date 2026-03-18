Alternativni rock dvojec napoveduje nov album

Alternativni rock dvojec NIOWT predstavlja novo poglavje svojega ustvarjanja s singlom Revolt, ki napoveduje album v drugi polovici letošnjega leta. Gre za četrti singel po skladbah Lamenting Venus, Bedtime Stories in Pentimento, s katerimi glasbenika postopoma razkrivata tematsko in zvočno podobo nove plošče. Album se vsebinsko poglablja v spomin, minevanje časa, osebne preobrazbe in nostalgijo, hkrati pa odpira vprašanja o naravi lastnih zaznav in iluzij. Medtem ko so prejšnje skladbe zadržano in ponekod melanholično obravnavale preteklost, Revolt prinaša ostrejši preobrat. Skladba zareže v intimo in razkriva, kako lahko tudi najdragocenejši spomini postanejo konstrukti – projekcije, ki oblikujejo naše doživljanje sveta.

Kot pojasnjuje Mojca Krevel, pesem govori o tem, da najmočnejša čustva pogosto razvijemo do lastnih idealiziranih predstav o drugih – in s tem tudi o sebi. Peter Šenk pa poudarja zvočno plast skladbe: pulzirajoč ritem in ponavljajoča se struktura ustvarjata skoraj biološki utrip, ki prehaja od subtilnih atmosfer do intenzivnih vrhuncev. Revolt tako zaokroža močno umetniško izjavo o meji med resničnim in zamišljenim.