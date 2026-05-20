  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLASBA, KI ŽIVI NAPREJ

Amy Winehouse Band prihaja v Ljubljano: avtentičen poklon legendarni pevki

Skupina, ki jo vodi basist in dolgoletni sodelavec Dale Davis, bo nastopila v Kinu Šiška.
Znana je bila predvsem po mešanici različnih zvrsti glasbe, kot so soul, jazz, rock'n'roll ter R&amp;B. FOTO: AP

Znana je bila predvsem po mešanici različnih zvrsti glasbe, kot so soul, jazz, rock'n'roll ter R&amp;B. FOTO: AP

The Amy Winehouse Band je edinstven koncertni projekt.

The Amy Winehouse Band je edinstven koncertni projekt.

Pod vodstvom Dala Davisa oživljajo brezčasno glasbo Amy Winehouse.

Pod vodstvom Dala Davisa oživljajo brezčasno glasbo Amy Winehouse.

Čeprav je pokojna že od leta 2011, njena glasba živi naprej.

Čeprav je pokojna že od leta 2011, njena glasba živi naprej.

Znana je bila predvsem po mešanici različnih zvrsti glasbe, kot so soul, jazz, rock'n'roll ter R&amp;B. FOTO: AP
The Amy Winehouse Band je edinstven koncertni projekt.
Pod vodstvom Dala Davisa oživljajo brezčasno glasbo Amy Winehouse.
Čeprav je pokojna že od leta 2011, njena glasba živi naprej.
M. Fe.
 20. 5. 2026 | 22:17
3:30
A+A-

V Kinu Šiška bo to nedeljo, 24. maja, nastopila uradna zasedba The Amy Winehouse Band, ki jo vodi pevkin dolgoletni glasbeni vodja, basist in tesni zaupnik Dale Davis. Projekt, ki že desetletje polni dvorane po vsem svetu, prinaša avtentično zvočno in vizualno izkušnjo ter presega klasične tribute formate. The Amy Winehouse Band je edinstvena zasedba, sestavljena iz originalnih glasbenikov, ki so z ikonično britansko pevko Amy Winehouse sodelovali v studiu in na koncertnih odrih ter ključno sooblikovali njen prepoznavni retro-soul zvok. Koncert ne obljublja le obujanja brezčasnih uspešnic, temveč globoko čustveno, avtentično in spoštljivo slavje življenja ene največjih vokalistk svoje generacije.

Več kot le tribute nastop

V nasprotju s številnimi generičnimi spominskimi zasedbami, ki poustvarjajo zapuščino prezgodaj preminulih zvezdnikov, The Amy Winehouse Band izstopa prav zaradi svoje neposredne primarne vezi z izvorom. Gonilna sila projekta je basist Dale Davis, ki je bil več let Amyjin glasbeni direktor in eden njenih najbližjih prijateljev že od začetka njene kariere. »Ohranjanje Amyjine zapuščine se zgodi povsem naravno; preprosto tako, da glasbo izvajamo na pravi način in ljudem omogočimo, da se z njo povežejo po svoje,« pojasnjuje vodja zasedbe Davis.

The Amy Winehouse Band je edinstven koncertni projekt.
The Amy Winehouse Band je edinstven koncertni projekt.

Davis v intervjujih poudarja, da zasedba, ki deluje že polno desetletje, k pevkinemu opusu ne pristopa statično ali z namenom pretiranega, patetičnega poveličevanja. Namesto tega stavijo na surovo muzikalnost in čustveno jedro pesmi, ki ostaja univerzalno in z vsako novo generacijo pridobiva nove oboževalce.

Preizkušeni vokali

Ljubljansko občinstvo bo imelo priložnost legendarne skladbe z albumov Frank in Back To Black – kot so Rehab, Back To Black, Valerie in Love Is A Losing Game – slišati v izvedbi tistih, ki so z Amy preživeli stotine ur na turnejah. Ob Davisu bodo na odru stali vrhunski instrumentalisti: kitarist Hawie Gondwe, trobentač Henry Collins, bobnarja Nathan Allen oziroma Stuart Anning, saksofonist ter spremljevalni vokalist Ade Omotayo.

Največji izziv tovrstnih projektov je vsekakor glavni vokal, saj je bil glas Amy Winehouse neponovljiv preplet jazza, soula in globoke osebne bolečine. Dale Davis je zato osebno izbral dve izjemni pevki – Bronte Shande in Beth Morris –, ki bosta prevzeli osrednjo vlogo. Njun namen ni golo kopiranje, temveč interpretacija z lastno močno prezenco, ki pa spoštuje vokalne linije in duh izvirnika. Da gre za vrhunski spektakel, potrjujejo razprodane dvorane po vsem svetu, od Londona in Pariza do Aten, Helsinkov, Džakarte in Južne Amerike. Britanski glasbeni medij NME je zapisal, da »skupina ohranja pevkin plamen močno žareč«, ugledni The Times pa se je glasbenikom javno zahvalil, da skrbijo za živo kontinuiteto njenega duha.

Pod vodstvom Dala Davisa oživljajo brezčasno glasbo Amy Winehouse.
Pod vodstvom Dala Davisa oživljajo brezčasno glasbo Amy Winehouse.

Koncertno izkušnjo v Kinu Šiška bo dopolnila vizualna komponenta, saj spektakel vključuje ekskluzivne arhivske videoposnetke, ki bodo obiskovalce popeljali v zakulisje življenja in ustvarjanja tega britanskega nacionalnega zaklada. Nedeljski večer bo tako ponudil redek, pristen vpogled v svet Amy Winehouse, kot so ga poznali le tisti, ki so stali tik ob njej.

Več iz teme

Kino ŠiškakoncertglasbaAmy Winehouse
ZADNJE NOVICE
23:05
Novice  |  Slovenija
POL STOLETJA ČEBELARJENJA

Zgodba 75-letnega čebelarja Toneta: »Čebelice so moje ljubice« (FOTO)

S čebelami živi že od mladosti, danes pa pravi, da so ga naučile delavnosti, potrpežljivosti in občutka za skupnost.
Tanja Jakše Gazvoda20. 5. 2026 | 23:05
23:03
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Nove subvencije za električne avtomobile: več za najcenejše, manj za dražje

Nova shema prinaša več podpore za cenejše modele, subvencije za dražje pa bodo kmalu ukinjene.
Gašper Boncelj20. 5. 2026 | 23:03
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Preveč je grešil

O srečanjih.
Branko Babič20. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Cankarjanka

Za nagrado je dobil v Trnovem ulico s svojim imenom.
Lovro Kastelic20. 5. 2026 | 22:25
22:17
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA, KI ŽIVI NAPREJ

Amy Winehouse Band prihaja v Ljubljano: avtentičen poklon legendarni pevki

Skupina, ki jo vodi basist in dolgoletni sodelavec Dale Davis, bo nastopila v Kinu Šiška.
20. 5. 2026 | 22:17
21:51
Novice  |  Slovenija
PARKIRANJE

Kaos v Štepanjskem naselju: To so Jankoviću sporočili na zboru občanov, predloga o preklicu referendumske pobude niso potrdili

Na zboru, ki se ga je po podatkih občine udeležilo okoli 250 stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na tem območju, je bilo slišati tudi nekaj izrazov podpore županu.
20. 5. 2026 | 21:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Razno
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Amy Winehouse Band prihaja v Ljubljano: avtentičen poklon legendarni pevki