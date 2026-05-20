Amy Winehouse Band prihaja v Ljubljano: avtentičen poklon legendarni pevki

V Kinu Šiška bo to nedeljo, 24. maja, nastopila uradna zasedba The Amy Winehouse Band, ki jo vodi pevkin dolgoletni glasbeni vodja, basist in tesni zaupnik Dale Davis. Projekt, ki že desetletje polni dvorane po vsem svetu, prinaša avtentično zvočno in vizualno izkušnjo ter presega klasične tribute formate. The Amy Winehouse Band je edinstvena zasedba, sestavljena iz originalnih glasbenikov, ki so z ikonično britansko pevko Amy Winehouse sodelovali v studiu in na koncertnih odrih ter ključno sooblikovali njen prepoznavni retro-soul zvok. Koncert ne obljublja le obujanja brezčasnih uspešnic, temveč globoko čustveno, avtentično in spoštljivo slavje življenja ene največjih vokalistk svoje generacije.

Več kot le tribute nastop

V nasprotju s številnimi generičnimi spominskimi zasedbami, ki poustvarjajo zapuščino prezgodaj preminulih zvezdnikov, The Amy Winehouse Band izstopa prav zaradi svoje neposredne primarne vezi z izvorom. Gonilna sila projekta je basist Dale Davis, ki je bil več let Amyjin glasbeni direktor in eden njenih najbližjih prijateljev že od začetka njene kariere. »Ohranjanje Amyjine zapuščine se zgodi povsem naravno; preprosto tako, da glasbo izvajamo na pravi način in ljudem omogočimo, da se z njo povežejo po svoje,« pojasnjuje vodja zasedbe Davis.

The Amy Winehouse Band je edinstven koncertni projekt.

Davis v intervjujih poudarja, da zasedba, ki deluje že polno desetletje, k pevkinemu opusu ne pristopa statično ali z namenom pretiranega, patetičnega poveličevanja. Namesto tega stavijo na surovo muzikalnost in čustveno jedro pesmi, ki ostaja univerzalno in z vsako novo generacijo pridobiva nove oboževalce.

Preizkušeni vokali

Ljubljansko občinstvo bo imelo priložnost legendarne skladbe z albumov Frank in Back To Black – kot so Rehab, Back To Black, Valerie in Love Is A Losing Game – slišati v izvedbi tistih, ki so z Amy preživeli stotine ur na turnejah. Ob Davisu bodo na odru stali vrhunski instrumentalisti: kitarist Hawie Gondwe, trobentač Henry Collins, bobnarja Nathan Allen oziroma Stuart Anning, saksofonist ter spremljevalni vokalist Ade Omotayo.

Največji izziv tovrstnih projektov je vsekakor glavni vokal, saj je bil glas Amy Winehouse neponovljiv preplet jazza, soula in globoke osebne bolečine. Dale Davis je zato osebno izbral dve izjemni pevki – Bronte Shande in Beth Morris –, ki bosta prevzeli osrednjo vlogo. Njun namen ni golo kopiranje, temveč interpretacija z lastno močno prezenco, ki pa spoštuje vokalne linije in duh izvirnika. Da gre za vrhunski spektakel, potrjujejo razprodane dvorane po vsem svetu, od Londona in Pariza do Aten, Helsinkov, Džakarte in Južne Amerike. Britanski glasbeni medij NME je zapisal, da »skupina ohranja pevkin plamen močno žareč«, ugledni The Times pa se je glasbenikom javno zahvalil, da skrbijo za živo kontinuiteto njenega duha.

Pod vodstvom Dala Davisa oživljajo brezčasno glasbo Amy Winehouse.

Koncertno izkušnjo v Kinu Šiška bo dopolnila vizualna komponenta, saj spektakel vključuje ekskluzivne arhivske videoposnetke, ki bodo obiskovalce popeljali v zakulisje življenja in ustvarjanja tega britanskega nacionalnega zaklada. Nedeljski večer bo tako ponudil redek, pristen vpogled v svet Amy Winehouse, kot so ga poznali le tisti, ki so stali tik ob njej.