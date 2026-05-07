Ana Dežman prevzema mamino štafetno palico

Na valentinovo se je z velikim koncertom od občinstva poslovila Elda Viler, ena največjih interpretk slovenske zabavne glasbe in nepozaben glas zlate dobe slovenske popevke. Po daljši koncertni turneji po Sloveniji je legendarna pevka sklenila svoje glasbeno poglavje na odru, večer pa ni bil le poslovilni koncert, temveč tudi poklon slovenski popevki, glasbi in občinstvu, ki jo spremlja desetletja. Poseben pečat večeru je dala njena hči Ana Dežman, ki že vrsto let uspešno stopa po glasbeni poti in danes nadaljuje tradicijo kakovostne interpretacije, s katero jo je zaznamovala njena mama. Prav simbolično predajanje glasbene štafete je bil eden najbolj ganljivih trenutkov večera.

Ani so blizu vsi glasbeni žanri.

»Z nastopi po vsej Sloveniji s triom sem zaključila svoje poslanstvo in zdaj štafeto predajam svoji hčerki, ki bo nadaljevala moje delo, sicer pa je že prevzela vse moje pesmi, ki jih dobro interpretira – to je železni repertoar, večne melodije, za vedno,« pravi Elda. Ob tem priznava, da današnja glasbena scena ni več takšna, kot je bila nekoč. »Mi smo bili pionirji, danes nastaja sodobna glasba, a vprašanje je, kako dolgo bo ostala,« se sprašuje. Ana Dežman se je širši javnosti v zadnjih letih predstavila na številnih festivalih in televizijskih projektih, med drugim na Slovenski popevki, Emi in v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Aktivna je tudi na opernih odrih, ob tem pa ostaja zvesta glasbi, ki jo je spremljala od otroštva. »Že mama je pela vse stile. Skladatelji in prvi jazzisti so vedeli, kako nadarjena je, zato so ji pisali glasbo, kot bi bila inštrument,« pravi Ana. Tudi sama svojo glasbeno pot vidi precej širše od klasične popevke. »Jaz nadaljujem slovensko popevko, slog, ki obsega širok glasbeni izraz s primesmi jazza, soula in gospela ter prehaja v crossover, ki mi zelo leži.«

Pravi, da jo pri glasbi najbolj nagovarjajo iskrenost, emocije in dobra energija. »Obožujem dober ritem, ki te podpre, ter povzdigujoče pesmi, predvsem pa iskrenost, senzibilnost in čustva v glasbi,« poudarja. Skupaj z bendom pod vodstvom Mirana Juvana želi kakovostno glasbo približati tudi mlajšim generacijam. Ana Dežman ob tem razvija tudi svojo avtorsko pot. Oktobra lani je predstavila skladbo Rožnik, nežno ljubezensko zgodbo, umeščeno na priljubljeni ljubljanski hrib. Glasbo je ustvarila skupaj z Matjažem Ferencem, besedilo pa je prispeval Srečko Čož. V prihodnjih mesecih napoveduje nove avtorske projekte in koncertne nastope, pri katerih bo ostala zvesta raznolikemu glasbenemu izrazu, prepletenemu z vplivi gospela, soula, bluesa ter jazza. Poleg slovenskih popevk njen repertoar obsega tudi muzikale in klasično glasbo.