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NOVA SKLADBA

Anabel je izbrala sebe

Skladba 20 let je del prihajajočega albuma, na katerem bo pevka razkrivala najbolj osebne življenjske zgodbe.
Nova skladba govori o sprejemanju, hvaležnosti in pogumu, da greš naprej. FOTO: ELA MIMI PIRNAR

Nova skladba govori o sprejemanju, hvaležnosti in pogumu, da greš naprej. FOTO: ELA MIMI PIRNAR

Vizualna zgodba prikazuje nevesto, ki tik pred poroko izbere sebe. FOTO: ELA MIMI PIRNAR

Vizualna zgodba prikazuje nevesto, ki tik pred poroko izbere sebe. FOTO: ELA MIMI PIRNAR

Videospot so posneli v neokrnjeni naravi hrvaškega otoka Krk.

Videospot so posneli v neokrnjeni naravi hrvaškega otoka Krk.

Nova skladba govori o sprejemanju, hvaležnosti in pogumu, da greš naprej. FOTO: ELA MIMI PIRNAR
Vizualna zgodba prikazuje nevesto, ki tik pred poroko izbere sebe. FOTO: ELA MIMI PIRNAR
Videospot so posneli v neokrnjeni naravi hrvaškega otoka Krk.
Mojca Marot
 3. 7. 2026 | 14:50
3:10
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Slovenska pevka in avtorica Anabel predstavlja novo skladbo 20 let, drugo pesem s prihajajočega albuma, s katerim bo poslušalcem ponudila najbolj osebno glasbeno zgodbo doslej. Singel spremlja tudi videospot, ki je nastajal v neokrnjeni naravi hrvaškega otoka Krk in nosi močno simbolno sporočilo. Anabel, katere pravo ime je Ana Teržan, je slovenski javnosti znana kot pevka, avtorica in nekdanja radijska voditeljica na Hitradiu Center, leta 2024 pa se je predstavila tudi na festivalu Melodije morja in sonca s skladbo Bilo bi lepo. Te dni se intenzivno pripravlja na izid novega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost.

Verjamem, da je treba določene stvari najprej predelati pri sebi, šele potem jih lahko iskreno daš v svet.

Skladba 20 let predstavlja drugi vpogled v album, na katerem bo skozi osebne zgodbe, iskrena besedila in čustveno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja, izgube in življenjskih prelomnic. Občinstvu želi ponuditi glasbo, v kateri se bodo lahko prepoznali tudi drugi. Pesem govori o odnosu, ki je bil intenziven, a hkrati neenakovreden in izčrpavajoč. Glasbo so skupaj z Anabel ustvarili Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrović - Dagi, besedilo pa je napisala sama. V njem skozi nežne, a hkrati močne podobe opisuje občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega izgubljanja sebe, ki jih pogosto prepoznamo šele z določene časovne distance.

Najtežje obdobje

Videospot so posneli v neokrnjeni naravi hrvaškega otoka Krk.
Videospot so posneli v neokrnjeni naravi hrvaškega otoka Krk.
»Pesem govori o trenutku, ko se zaveš, da nekdo ni pravi zate, a ga kljub temu izpustiš s hvaležnostjo. Včasih je najbolj iskren zaključek prav sprejemanje – zavedanje, da si dal vse od sebe in da se nekatere zgodbe preprosto ne izidejo tako, kot smo si želeli,« pojasnjuje pevka. Za Anabel ima pesem poseben pomen. Nastala je že pred leti, vendar je na svoj trenutek čakala vse do danes. »Verjamem, da je treba določene stvari najprej predelati pri sebi, šele potem jih lahko iskreno daš v svet. Ta pesem je zame prav to – nekaj, kar je moralo dozoreti skupaj z mano,« pravi. Njena nova glasba nastaja po enem najtežjih obdobij v njenem življenju. Konec lanskega leta je javno spregovorila o izgubi mame, ki je umrla po boju z rakom. Izkušnja jo je močno zaznamovala, in kot je priznala, spremenila njen pogled na življenje, odnose in ustvarjanje. Prav zato bodo skladbe na prihajajočem albumu še bolj osebne in iskrene. Posebno zgodbo pripoveduje tudi videospot, ki ga je režirala Ela Mimi Pirnar. Snemanje je potekalo na Krku, kjer je ekipa po celodnevnem iskanju našla popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere sebe. Snemali so v neokrnjeni naravi, brez elektrike in običajnega udobja, kar je vizualni podobi dodalo surovost in pristnost. 

Vizualna zgodba prikazuje nevesto, ki tik pred poroko izbere sebe. FOTO: ELA MIMI PIRNAR
Vizualna zgodba prikazuje nevesto, ki tik pred poroko izbere sebe. FOTO: ELA MIMI PIRNAR

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