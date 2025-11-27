André Rieu se bo v Stožicah poklonil kralju valčkov

Galerija
Sloviti André Rieu se ta mesec znova vrača v Slovenijo. V ljubljanskih Stožicah bo danes, 27. novembra, nastopil s svojim orkestrom Johann Strauss kot neke vrste uvod v najbolj vesel in pisan mesec v letu.
Letošnje leto je za 76-letnega Nizozemca posebno tudi poklicno, zaznamujemo namreč 200. obletnico rojstva Johanna Straussa II. Svetovno znani klasični superzvezdnik je v počastitev te obletnice izdal album Hvala, Johann Strauss. »Gre za iskren poklon kralju valčkov in družini Strauss. Ta posebna zbirka vsebuje Straussove najbolj priljubljene mojstrovine, vključno z Rosen aus dem Süden, The Blue Donau, Kaiserwalzer, Wiener Blut in veselim Radetzky Marchom Johanna Straussa I.,« pravi Rieu. Skupaj z orkestrom je skladbe oživel s strastjo in umetnostjo.
»Leto 2025 je prelomno, saj mineva 200 let od rojstva človeka, ki me vsako noč navdihuje s svojo čudovito glasbo. Obstaja razlog, zakaj sem svoj orkester poimenoval po njem. Ne morem se spomniti nobenega drugega skladatelja, ki bi s svojo glasbo svetu prinesel toliko veselja. Vsak večer na vsakem koncertu po vsem svetu igramo njegov najbolj znani valček An der schönen blauen Donau in vsak večer ljudje poskočijo takoj, ko zaslišijo prve takte. Ko vidim pare, ki se tesno držijo in plešejo vso noč, se mi srce napolni s srečo,« pravi.
Z več kot 20 klasičnimi albumi št. 1, 13 albumi, uvrščenimi med deset najboljših v Združenem kraljestvu, več kot 40 milijoni prodanih plošč po vsem svetu in več kot 700.000 obiskovalci koncertov vsako leto je Rieu eden od globalnih fenomenov. Njegova mešanica klasične glasbe, šovmanstva in veselja ga je uvrstila med najuspešnejše nastopajoče. Za konec iztekajočega se leta za oboževalce pripravlja prav poseben projekt. Božični koncert Vesel božič, na katerem bodo poleg njegovega orkestra gostovali Emma Kok, Anna Reker in veliko drugih, bodo posneli in ga predvajali v kinodvoranah.
Rieujev orkester je postal tudi lastnik dveh zelo redkih violin, ki jih je prodal luksemburški upravitelj investicijskega sklada. Instrumenta sta delo cenjenega francoskega lutnjarja Jean-Baptista Vuillaumea (1798–1875). Koliko je znašala cena, ni znano, gre pa za vrtoglavi znesek. In še obvestilo za tiste slovenske Rieujeve oboževalce, ki tokrat ne bodo imeli možnosti na koncert: maestro v Stožice spet prihaja 21. novembra prihodnje leto.