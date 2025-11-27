André Rieu se bo v Stožicah poklonil kralju valčkov

Sloviti André Rieu se ta mesec znova vrača v Slovenijo. V ljubljanskih Stožicah bo danes, 27. novembra, nastopil s svojim orkestrom Johann Strauss kot neke vrste uvod v najbolj vesel in pisan mesec v letu.

Letošnje leto je za 76-letnega Nizozemca posebno tudi poklicno, zaznamujemo namreč 200. obletnico rojstva Johanna Straussa II. Svetovno znani klasični superzvezdnik je v počastitev te obletnice izdal album Hvala, Johann Strauss. »Gre za iskren poklon kralju valčkov in družini Strauss. Ta posebna zbirka vsebuje Straussove najbolj priljubljene mojstrovine, vključno z Rosen aus dem Süden, The Blue Donau, Kaiserwalzer, Wiener Blut in veselim Radetzky Marchom Johanna Straussa I.,« pravi Rieu. Skupaj z orkestrom je skladbe oživel s strastjo in umetnostjo.

Ne morem se spomniti nobenega drugega skladatelja, ki bi s svojo glasbo

svetu prinesel toliko veselja.

»Leto 2025 je prelomno, saj mineva 200 let od rojstva človeka, ki me vsako noč navdihuje s svojo čudovito glasbo. Obstaja razlog, zakaj sem svoj orkester poimenoval po njem. Ne morem se spomniti nobenega drugega skladatelja, ki bi s svojo glasbo svetu prinesel toliko veselja. Vsak večer na vsakem koncertu po vsem svetu igramo njegov najbolj znani valček An der schönen blauen Donau in vsak večer ljudje poskočijo takoj, ko zaslišijo prve takte. Ko vidim pare, ki se tesno držijo in plešejo vso noč, se mi srce napolni s srečo,« pravi.

Božič v kinu

Z več kot 20 klasičnimi albumi št. 1, 13 albumi, uvrščenimi med deset najboljših v Združenem kraljestvu, več kot 40 milijoni prodanih plošč po vsem svetu in več kot 700.000 obiskovalci koncertov vsako leto je Rieu eden od globalnih fenomenov. Njegova mešanica klasične glasbe, šovmanstva in veselja ga je uvrstila med najuspešnejše nastopajoče. Za konec iztekajočega se leta za oboževalce pripravlja prav poseben projekt. Božični koncert Vesel božič, na katerem bodo poleg njegovega orkestra gostovali Emma Kok, Anna Reker in veliko drugih, bodo posneli in ga predvajali v kinodvoranah.

André Rieu danes vabi v ljubljanske Stožice. FOTO: Osebni arhiv

Prizorišče bo oder v njegovem domačem kraju Maastrichtu, v ozadju bodo bleščeči lestenci, praznična božična drevesca in padajoči sneg. Tam bosta tudi drsališči z drsalci v živo, kar bo ustvarilo čarobno vzdušje zimske pravljice. Zakaj se je maestro odločil za ta projekt? Kot pravi, je razlog povsem preprost. »Z orkestrom potujemo po svetu vse leto, da bi oboževalcem prinesli glasbo in veselje, a za božič smo vedno doma. Božični koncerti v domačem kraju so bile vedno moje sanje in navdušen sem, da so zdaj postali priljubljena tradicija. Ko vidim srečne obraze občinstva in njihovo navdušenje, ko plešejo po hodnikih, sem najsrečnejši človek na svetu.« Z okoli 1000 nastopajočimi, med katerimi je 400 trobilcev, 300 plesalcev, 100 članov orkestra, 94 drsalcev, 5 sopranistk, 3 tenoristi in 2 posebni gostji, bo letošnji dogodek za Andréja največje božično praznovanje doslej. V kinu bo na ogled tudi zakulisje božičnih sejmov v Maastrichtu, ki ga bo vodila voditeljicaiz Classic FM in Good Morning Britain. Naredila bo ekskluzivni intervju z Rieujem, na voljo bo samo obiskovalcem kina. Ta celovečerni filmski dogodek bo zaenkrat predvajan le v Veliki Britaniji, in sicer v več kot 500 kinodvoranah. Sledile bodo ponovitve, morda tudi v drugih državah.

Rieujev orkester je postal tudi lastnik dveh zelo redkih violin, ki jih je prodal luksemburški upravitelj investicijskega sklada. Instrumenta sta delo cenjenega francoskega lutnjarja Jean-Baptista Vuillaumea (1798–1875). Koliko je znašala cena, ni znano, gre pa za vrtoglavi znesek. In še obvestilo za tiste slovenske Rieujeve oboževalce, ki tokrat ne bodo imeli možnosti na koncert: maestro v Stožice spet prihaja 21. novembra prihodnje leto.