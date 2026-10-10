Šifrer po desetih letih z novo zgoščenko, oče je ob njegovih glasbenih začetkih izgubljal živce

Skoraj deset let je že minilo od njegovega zadnjega ploščka in v tem času se je klasična gramofonska industrija z nosilci zvoka povsem spremenila. Spotify in Apple sta pretočni platformi, ki vladata svetu, mi pa smo bili v Cankarjevem domu priča rojstvu nove zgoščenke Andreja Šifrerja. »Danes je to tak izdelek kot včasih vizitka, ki si jo nekomu podaril s svojim naslovom in številkami, a Martin Žvelc, ki je pri meni zapisan kot avdiogenij, trdi, da je CD najbolj trajen digitalni zapis! Jaz mu verjamem, zato sem jih dal natisniti. Na njih so moja desetletna glasbena tavanja in sodelovanja, ki zaznamujejo pol stoletja pisanja in petja,« nam je povedal Šifrer. S tem človekom je vedno zanimivo, saj prebije ustaljene vzorce medijskih srečanj. V tej vodi se znajde in vedno znova ponudi nekaj, česar ne pričakuješ.

Andrej Šifrer bo 50-letnico glasbenega ustvarjanja zaznamoval s koncertom Pol stoletja pisanja in petja, ki bo 28. januarja 2027 ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Na predstavitvi se je zbralo tudi precej znanih imen iz glasbenega sveta, ki so sodelovala pri nastajanju posameznih skladb. Tomi Meglič je z Andrejem Šifrerjem združil glas v pesmi Zakaj pa ne?, Boštjan Nipič - Nipke je prispeval pevske in raperske vložke, Manca in Domen iz skupine Koala Voice pa sta sodelovala pri dveh skladbah. Svoj pečat je z zvoki harmonike dodal Marko Hatlak. Med sodelujočimi je bil tudi Klemen Bunderla, ki ga javnost pozna predvsem kot radijskega voditelja, a se je pri snemanju izkazal kot vrhunski vokal. Country skupina Riverband pa bo Andreju na turneji za čudovito glasbeno ozadje.

Na januarski turneji se mu bodo pridružila številna znana imena. FOTO: Jože Suhadolnik

Prvo snemanje, ki ga ni nikoli pozabil

Šifrer se je ob jubileju spomnil tudi svojih glasbenih začetkov. Oktobra 1976 je kot študent prava prvič stopil pred mikrofon Studia 14 ljubljanskega radia. Ker ni imel izkušenj s profesionalnim snemanjem, sprva ni razumel, zakaj ima na glavi slušalke, zato jih je ves čas snemal z ušes, dokler ga tonski tehnik Zoran Ažman ni vprašal, kaj počne. »Če nič ne slišim!« mu je odgovoril. »Ja, madona, pa povej!« je odvrnil Ažman. »Ne vem, kako je prav, jaz sem prvič tukaj.« Še leta so se smejali na ta račun in se iz njega norčevali pri naslednjih snemanjih: »Andrej, a kaj slišiš?«

»V tistem času sem pomagal pri organizaciji turneje Aleksandra Mežka, ta pa je s seboj pripeljal dva vrhunska Angleža – Dava Cooka in Billa Thorpa. V zahvalo za moj prispevek mi je Mežek posodil svoja glasbenika za eno noč! V studiu, seveda, da ne bo pomote,« se pošali Šifrer. Skupaj so posneli skladbe Zoboblues, Grenko vino in Bil sem mlad. Njegova prva plošča je izšla januarja 1977 v nakladi 5000 izvodov.

Dave Cooke se je javil iz Anglije in nasmejal občinstvo. FOTO: Jože Suhadolnik

Glasbena pot pa sprva ni bila po volji njegovemu očetu Francu, ki je sina videl predvsem v pravniškem poklicu. »Zanj je bilo moje početje neke vrste cirkus!« se spominja glasbenik. Danes verjame, da bi bil oče na njegove dosežke ponosen. Ob jubileju se mu je poklonila tudi družba Elementum, ki bo izdala omejeno serijo srebrnikov z njegovo podobo.

Ob Mirjam je našel varen objem. FOTO: Jože Suhadolnik

Petdeset let pozneje z novimi pesmimi

Pet desetletij kasneje Šifrer predstavlja enajst novih skladb in šest priredb svojih oziroma drugih pesmi v novi glasbeni preobleki. Med njimi je slovenska različica skladbe Coat of Many Colors, ki jo je ustvarila Dolly Parton. V njej pripoveduje o plaščku, ki ji ga je mama v otroštvu sešila iz ostankov blaga. Čeprav je bil simbol skromnih življenjskih razmer, je bila nanj ponosna, saj je nastal iz materinske ljubezni. Podobno izkušnjo je imel v otroštvu Šifrer: njegova mama Pavla mu je v Stražišču pri Kranju iz ostankov raznobarvne volne spletla jopico. Za skladbo so posneli tudi videospot, v njem mladega Andreja upodablja njegov vnuk Adam Vozlič, ki se nam je predstavil tudi v Cankarjevem domu, ko je prisedel na koleno svojemu dediju.

Na odru je ponosno objel vnuka Adama. FOTO: Jože Suhadolnik