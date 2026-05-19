NARODNOZABAVNA GLASBA

Andrej Toplišek septet: obrok mojstrske glasbene kulinarike

Vrhunski glasbeniki so v Rogaški Slatini predstavili novi album in se poklonili harmoniki.
Andrej Toplišek septet pred razprodano dvorano v Rogaški Slatini FOTO: Vito Korbar

Novi album je poklon slovenski harmoniki ter vsem, ki so skozi desetletja soustvarjali narodnozabavno glasbo. FOTO: Vito Korbar

Izjemni pevski tercet sestavljajo (z leve) Barbara Gračnar, Bojan Lugarič in Aleksandra Križan. FOTO: Mojca Marot

Mojca Marot
 19. 5. 2026 | 13:13
4:22
Andrej Toplišek in njegov septet tvorita zasedbo vrhunskih glasbenikov in pevcev, ki imajo prezenco. Gre za vrhunska imena prepoznavnih glasbenikov, ki ustvarjajo z izjemnim občutkom za glasbeno estetiko, prav nič ni prepuščeno naključju. Andrej Toplišek je vrhunski virtuoz na harmoniki, multiinstrumentalist, skladatelj in pevec, ki se glasbi posveča z veliko spoštovanja do tradicije, pri igranju pa pri poslušalcih ne pušča nobenega dvoma. K sodelovanju je povabil vrhunskega kitarista Michaela Orešarja, trobentača Maria Strangerja, klarinetista Thomasa Hammerla, basista Nejca Merca ter pevski tercet Bojan Lugarič, Aleksandra Križan in Barbara Gračnar, ki je s septetom sodelovala prvič in za to priložnost oblekla narodno nošo.

Želi si, da bi slovenska harmonika in glasba živeli še naprej.

Novi album je poklon slovenski harmoniki ter vsem, ki so skozi desetletja soustvarjali narodnozabavno glasbo. FOTO: Vito Korbar
V Rogaški Slatini so že napolnili dvorano domačega kulturnega centra, že ta četrtek bodo gostovali v Mengšu, 28. maja še v Dravogradu. Povsod predstavljajo novi album, ki je poklon slovenski harmoniki ter vsem glasbenikom, ki so skozi desetletja soustvarjali narodnozabavno oziroma oberkrain glasbo. Ta glasbeni projekt presega zbirko skladb, saj je album zamišljen kot spoštljiv dialog med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo slovenske glasbene identitete. »Ta album je posvečen vsem slovenskim harmonikarjem – tistim, ki so tlakovali pot slovenski narodnozabavni harmoniki, kot tudi tistim, ki jo igrajo danes. Pa tudi tistim, ki jo bodo igrali jutri,« pove Toplišek, ki je s svojim septetom tako harmoniko kot album postavil na piedestal, a hkrati ohranil ravno pravšnje ravnovesje med tradicijo in ustvarjalnim presežkom. »Ko snemam s svojim septetom, si vedno prizadevam ustvarjati glasbo, ki presega običajne okvire, hkrati pa zajame celotno zgodovino in razvoj slovenske glasbe,« je dejal ob izidu albuma, ki je vsebinsko bogat oberkrainer album in poslušalcem ponuja raznoliko izkušnjo, od resnih in poglobljenih skladb do hudomušnih, ljubezenskih, strastnih, nežnih in ostro igrivih, pristno oberkrainerskih trenutkov. Poleg skladbe Slovenska harmonika v več izvedbah so na albumu še skladbe To je to, Valovi strasti, Instrumentalni predah, V dvoje, Domotožje in druge. V živo so odigrali Instrumental OK suito, ki traja kar okoli 15 minut.

Kurja polt

Toplišek, ki je skomponiral vse melodije, si želi, da bosta slovenska harmonika, instrument, ki v širšem svetovnem glasbenem področju izstopa, kot tudi glasba živeli še naprej. Skoraj vsa besedila na albumu je spisal Damjan Pasarič. »Pisanje besedil za tako vrhunskega glasbenika, kot je Toplišek, je izziv in odgovornost, v prvi vrsti pa čisti užitek! Ko mi na harmoniko zaigra prve tone nove viže, vedno dobim kurjo polt, ko slišim končni posnetek, jo dobim drugič. Na tokratnem koncertu sem jo dobil že tretjič, saj so vrhunska izvedba, energija in popolno izveden odrski nastop naredili name ogromen vtis. Pa ne samo name, ampak na vso dvorano glasbe lačnih poslušalcev, ki so dobili prefinjen in nadvse o​kusen obrok mojstrske glasbene kulinarike Andreja Topliška in njegovih fantov in deklet,« je misli strnil Pasarič.

Vedno si prizadevam ustvarjati glasbo, ki presega običajne okvire.

»Peti pred polno dvorano in dobiti tako dobre kritike je čisti užitek,« je dejala Križanova, Gračnerjeva, ki je s septetom zapela prvič, pa je misli strnila takole: »Ta nastop mi bo za vedno ostal v posebnem spominu, saj je bilo prvič stati na odru v narodni noši zame velik ponos in hkrati globoko spoštovanje do naše tradicije. Občutek, ko oblečeš nošo in stopiš pred občinstvo, je res nekaj posebnega – srce bije malo hitreje, hkrati čutiš moč in povezanost z našimi koreninami. Nastop z vrhunskimi muzikanti je bil čudovita izkušnja, počutila sem se podprto in sprejeto. Peti v tercetu z Bojanom in Sandro je bilo res lepo glasbeno doživetje – energija med nami je bila iskrena, sproščena in polna dobre volje. Hvaležna sem za to priložnost in ponosna, da sem lahko del takšnega glasbenega trenutka.«

Izjemni pevski tercet sestavljajo (z leve) Barbara Gračnar, Bojan Lugarič in Aleksandra Križan. FOTO: Mojca Marot
