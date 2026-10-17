Andreja Zupančič ob 25-letnici ustvarjanja z novim albumom: Glasba, ki povezuje družine

Založba ZKP RTV Slovenija je v sodelovanju z Založbo Morfem izdala album Glasbočasnice, na katerem je deset na novo prirejenih pesmi tradicionalnega izvora. Namenjene so otrokom in njihovim družinam, predvsem pa skupnemu ustvarjanju, petju in razvijanju domišljije. Za Andrejo Zupančič ima projekt poseben pomen, saj z njim zaznamuje četrt stoletja ustvarjanja na področju otroške glasbe. V tem času je nastalo več kot 50 njenih avtorskih pesmi.

»Jubilej sem želela okronati s svežim projektom. Tako so nastale Glasbočasnice, ki niso le nov projekt, temveč tudi povabilo staršem in otrokom, da odložijo ekrane, se povežejo ter skozi glasbo in igro skupaj preživijo dragocen čas,« pravi ustvarjalka. Za novi album je izbrala tradicionalne pesmi, ki jih je nekoč uporabljala na glasbenih uricah, jih priredila v slovenščino in jim skupaj s sodelavci nadela novo glasbeno podobo.

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Pri nastajanju albuma so sodelovali številni uveljavljeni glasbeniki. Blaž Celarec je poskrbel za bobne in tolkala, Gregor Cvetko za bas kitaro, Miro Novak za kitaro, Andreja Zupančič pa za vokal. Kot gostje so se pridružili še Boštjan Gombač s piščaljo, klarinetom, melodiko in žvižgom, Rok Lopatič na klavirju, Aleš Mlakar na tubi ter Damir Jazbec na orglicah. Glasbo so v letih 2025 in 2026 snemali v studiu Štala Recordings, kjer sta za snemanje skrbela Uroš Bon in Rok Lopatič. Uroš Bon je poskrbel tudi za mešanje zvoka, mastering je opravil Miro Prljača, izvršni in glasbeni producent projekta pa je Robert Zupančič.

Pomen kakovostne glasbe za najmlajše poudarja tudi izredna profesorica dr. Katarina Habe z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Izpostavlja visoko izvedbeno raven albuma in njegov prispevek k razvoju otrokovega posluha, estetske občutljivosti ter odnosa do glasbe.

Andrejo Zupančič pri ustvarjanju spremlja tudi misel njenega belokranjskega rojaka, pesnika Otona Župančiča: »Ko gre za deco, je tudi najboljše komaj dovolj dobro.« Kot pojasnjuje, ji je beseda deca še posebej ljuba, saj tako v Beli krajini pravijo otrokom.

Vizualno podobo albuma dopolnjuje ilustracija Erike Omerzel Vujić, fotografije je prispeval Benjamin Kovač, za oblikovanje je poskrbelo podjetje Morfemplus, redakcijo pa je opravila Emanuela Montanič Sekulović.

Glasbočasnice tako niso zgolj zbirka otroških pesmi, temveč tudi povabilo družinam, da si v vsakdanjem hitenju vzamejo čas druga za drugo. Da za nekaj trenutkov odložijo telefone, zapojejo, se poigrajo in skupaj ustvarijo spomine, ki ostanejo.