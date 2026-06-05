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Andreja Zupančič z novo glasbeno zgodbo za otroke: »Ta vlak« vabi družine na poletni potep

Ideja za Glasbočasnice je nastajala dlje časa. Izhaja iz pesmi tradicionalnega izvora, ki jih je Andreja Zupančič skozi leta uporabljala na glasbenih uricah za otroke in starše.
Andreja Zupančič predstavlja Glasbočasnice – glasbeno zgodbo za otroke in starše z novim singlom Ta vlak. FOTO: Press
Andreja Zupančič predstavlja Glasbočasnice – glasbeno zgodbo za otroke in starše z novim singlom Ta vlak. FOTO: Press
N. Č.
 5. 6. 2026 | 13:14
 5. 6. 2026 | 13:14
4:16
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Ob 25-letnici ustvarjanja za otroke Andreja Zupančič predstavlja projekt Glasbočasnice, ki združuje glasbeni album, slikanico in koncertno predstavo. Prvi singel Ta vlak je igriva, poskočna pesem v country ritmih, ki najmlajše in njihove starše vabi na skupno glasbeno popotovanje.

Po petindvajsetih letih predanega ustvarjanja na področju glasbe za otroke pedagoginja, pevka in avtorica Andreja Zupančič odpira novo poglavje. Predstavlja projekt Glasbočasnice, glasbeno zgodbo za otroke in starše, ki bo zaživela v več oblikah: kot glasbeni album, slikanica in koncertna predstava.

Projekt v ospredje postavlja tisto, česar v hitrem vsakdanu pogosto zmanjka – skupni čas, igro, domišljijo in povezanost med otroki ter starši. Glasbočasnice niso le zbirka pesmi, temveč povabilo družinam, da za nekaj trenutkov odložijo ekrane in se prepustijo glasbi, gibu in ustvarjanju.

Andreja Zupančič je v svoji ustvarjalni poti izdala več kot 50 avtorskih pesmi, sodelovala pri številnih glasbenih projektih, televizijskih oddajah, delavnicah in nastopih po Sloveniji, jubilejno obdobje pa zdaj zaokroža s projektom, ki najmlajšim prinaša bogato glasbeno in vizualno izkušnjo.

FOTO: Press
FOTO: Press

Prvi singel je poskočni »Ta vlak«

Tik pred poletjem je iz projekta izšel prvi singel Ta vlak. Gre za živahno otroško pesem v country slogu, ki s svojo energijo poslušalce popelje skozi mesta, podeželje, gore in vse do morja. Pesem temelji na tradicionalni melodiji iz svetovne glasbene zakladnice, Andreja Zupančič pa jo je obogatila z novim slovenskim besedilom in priredbo. S spevnim refrenom in igrivo instrumentalno spremljavo spodbuja petje, gibanje in družinsko druženje.

Pri skladbi sodelujejo Blaž Celarec na bobnih, Gregor Cvetko na bas kitari, Miro Novak na kitari, Rok Lopatič na klavirju in Damir Jazbec na orglicah, vokal pa je prispevala Andreja Zupančič.

Skladba napoveduje skorajšnji izid zgoščenke in slikanice Glasbočasnice, ki bosta prinesli deset novih pesmi za otroke in družine.

Glasba, slikanica in predstava

Ideja za Glasbočasnice je nastajala dlje časa. Izhaja iz pesmi tradicionalnega izvora, ki jih je Andreja Zupančič skozi leta uporabljala na glasbenih uricah za otroke in starše. Pesmi je priredila v slovenski jezik in jim dala svežo, sodobno glasbeno podobo.

Posebno mesto v projektu ima tudi slikanica Glasbočasnice. Poleg ilustriranih pesmi bo vsebovala predloge za aktivnosti ob posameznih skladbah, notne zapise in povezave do glasbenih posnetkov. Ilustracije je ustvarila priznana ilustratorka Erika Omerzel Vujić, ki z avtorico deli tudi skupne korenine iz Metlike.

Projekt je pod svoje okrilje sprejela Založba Morfem pod uredniškim vodstvom Helene Kraljič, za izdajo glasbenega dela pa skrbi ZKP RTV Slovenija.

V pripravi koncertna predstava

V pripravi je tudi koncertna predstava Glasbočasnice, ki bo po napovedih ustvarjalcev režijsko in scenografsko bogata. Pod režijo, scenarij, scenografijo in kostumografijo se podpisuje Barbara Kapelj. Ustvarjalci si želijo s predstavo obiskati številne kraje po Sloveniji ter z otroki in starši skupaj rajati, peti in se družiti.

»Ko gre za deco, je tudi najboljše komaj dovolj dobro«

Pri ustvarjanju projekta je Andreja Zupančič združila moči z vrsto priznanih slovenskih glasbenikov in ustvarjalcev. Glasba je nastajala v studiu Štala Recordings, sredi posavske narave, kjer je ekipa ustvarjala z mislijo na najmlajše poslušalce. Avtorico pri delu že vrsto let spremlja misel belokranjskega rojaka Otona Župančiča: »Ko gre za deco, je tudi najboljše komaj dovolj dobro.« Prav ta misel ostaja njeno vodilo pri ustvarjanju vsebin za otroke.

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