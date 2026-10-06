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HARMONIKA

Anej in Sinja: slovenska najstnika osvojila svet z igranjem na harmoniko

V Trbižu sta se pomerila kar dva izjemna slovenska virtuoza. Anej Sodec je absolutni svetovni prvak, Sinja Gračnar mladinska svetovna prvakinja.
Anej Sodec je absolutni svetovni prvak v igranju diatonične harmonike. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Anej Sodec je absolutni svetovni prvak v igranju diatonične harmonike. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Sinja Gračnar je letos postala absolutna prvakinja Zlate harmonike Ljubečna in mladinska svetovna prvakinja.

Sinja Gračnar je letos postala absolutna prvakinja Zlate harmonike Ljubečna in mladinska svetovna prvakinja.

Klemen Rošer z Danajo Grebenc, letošnjo absolutno svetovno prvakinjo v organizaciji HVÖ, in Zalo Praper Šipek, ki je v Trbižu pristala tik pod vrhom.

Klemen Rošer z Danajo Grebenc, letošnjo absolutno svetovno prvakinjo v organizaciji HVÖ, in Zalo Praper Šipek, ki je v Trbižu pristala tik pod vrhom.

Anej Sodec je absolutni svetovni prvak v igranju diatonične harmonike. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv
Sinja Gračnar je letos postala absolutna prvakinja Zlate harmonike Ljubečna in mladinska svetovna prvakinja.
Klemen Rošer z Danajo Grebenc, letošnjo absolutno svetovno prvakinjo v organizaciji HVÖ, in Zalo Praper Šipek, ki je v Trbižu pristala tik pod vrhom.
Mojca Marot
 6. 10. 2026 | 05:25
3:49
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Pred natanko mesecem dni je v italijanskem Trbižu (Tarvisio) potekalo tekmovanje italijanskega združenja Associazione Musicale Italiana Strumenti Ancia Diatonici (A.M.I.SA.D.), ki ima v svetu dolgo in spoštovanja vredno tradicijo, med drugim vodi uradne sezname svetovnih prvakov v igranju harmonike. Teh je sicer več, saj so tekmovalci razdeljeni po inštrumentih in kategorijah. Letos smo imeli Slovenci na tem tekmovanju v igranju na organetto in diatonično harmoniko v Trbižu kar dva izjemna virtuoza, ki sta pokorila svetovno konkurenco. Osemnajstletni Anej Sodec iz Maribora je osvojil naziv absolutnega svetovnega prvaka, štirinajstletna Sinja Gračnar iz Šentjurja pa je postala mladinska svetovna prvakinja.

99,20 od sto

možnih točk je osvojila Sinja Gračnar.

Kot je povedal Žan Bregar, ki je mentor Gračnarjeve, sicer pa vodja in harmonikar ansambla Vžig, je njegova učenka navdušila s svojim nastopom in programom, ki sta ga pripravila. »Osvojila je 99,20 od sto možnih točk in tako upravičeno osvojila naziv mladinske svetovne prvakinje v igranju na diatonično harmoniko. Za Sinjo je to poleg Slovenskega meha in Šaleške harmonike ter Zlate harmonike Ljubečna četrta absolutna zmaga letos,« je na svojo učenko ponosen Bregar. Za Sinjo, ki obiskuje deveti razred osnovne šole Hruševec v Šentjurju, je bil nastop na tem svetovnem prvenstvu še posebno pomemben, saj se je na njem predstavila prvič in se nanj pripravljala vse poletje. Z vztrajnim delom je dosegla rezultat, ki jo je popeljal na sam vrh mladinske konkurence. Harmoniko je prvič prijela v roke pri dobrih petih letih in se na harmoniki brata Martina v enem dnevu naučila zaigrati skladbo Kuža pazi. Kmalu je začela nizati uspehe na različnih tekmovanjih po Sloveniji, prav letošnje leto pa je zanjo še posebej uspešno.

Sinja Gračnar je letos postala absolutna prvakinja Zlate harmonike Ljubečna in mladinska svetovna prvakinja.
Sinja Gračnar je letos postala absolutna prvakinja Zlate harmonike Ljubečna in mladinska svetovna prvakinja.

Dva prvaka, ena šola

Da je dosegel nekaj, česar si še v začetku letošnjega leta ni predstavljal, da se bo kdaj uresničilo, je na svojem družbenem omrežju po osvojitvi naslova absolutnega prvaka napisal tudi Anej Sodec. »To je nov, izjemen uspeh našega učenca in tudi naše glasbene šole,« je na svojega učenca ponosen Klemen Rošer iz istoimenske glasbene šole, iz katere prihaja še več učencev, ki so letos dosegli izjemne uspehe. »Junija je Danaja Grebenc postala absolutna svetovna prvakinja na svetovnem prvenstvu pod okriljem H.V.Ö., zdaj je zbirko največjih uspehov dopolnil še Anej z naslovom absolutnega svetovnega prvaka A.M.I.S.A.D. Dva svetovna prvaka, dve različni svetovni prvenstvi in ena glasbena šola,« je ponosen Rošer, ki je izpostavil še eno učenko, in sicer Zalo Praper Šipek, ki je na tem istem tekmovanju zbrala izjemnih 99 od 100 možnih točk in bila prav tako med najvišje ocenjenimi tekmovalci.

Anej Sodec, osemnajstletni harmonikar iz Peker, se je sprva spogledoval z nogometno žogo.

Anej Sodec je osemnajstletni harmonikar iz Peker, zanimivo je, da se je sprva spogledoval z nogometno žogo, saj je vnuk legendarnega Branka Horjaka, člana Nogometnega kluba Maribor. Končal je lesarsko šolo, po srednji šoli pa se je odločil, da se bo povsem posvetil glasbi, konkretno harmoniki. Danes ni samo odličen harmonikar, pač pa je že tudi sam mentor in poučuje v Glasbeni šoli Rošer, kjer se je kalil tudi sam. Ob zmagi se je Anej zahvalil družini in prijateljem, ki mu že leta stojijo ob strani.

Sicer pa smo lahko oba, Sinjo in Aneja, pa tudi Danajo, Zalo in številne druge uspešne harmonikarje videli tudi na odru Noči Modrijanov. 

Klemen Rošer z Danajo Grebenc, letošnjo absolutno svetovno prvakinjo v organizaciji HVÖ, in Zalo Praper Šipek, ki je v Trbižu pristala tik pod vrhom.
Klemen Rošer z Danajo Grebenc, letošnjo absolutno svetovno prvakinjo v organizaciji HVÖ, in Zalo Praper Šipek, ki je v Trbižu pristala tik pod vrhom.

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harmonikatekmovanjesvetovno prvenstvoSlovenijaharmonikarDanaja GrebencKlemen RošerAnej SodecSinja Gračnarglasba
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