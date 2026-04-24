Animirana filma s presunljivima tematikama

Slovenski filmski center (SFC) napoveduje začetek snemanja dveh animiranih filmov, Kriva pota režiserja Leona Vidmarja ter magistrskega animiranega filma Močerad mladega avtorja Domna Sajovica. Film Kriva pota spremlja Dušo, ko se v njeno življenje prikrade skrivnostno Modro bitje in se ga brezkompromisno in nepričakovano polasti. Čeprav Dušo sprva oslabi in jo pahne v brezup, je njena volja do življenja močnejša. Postavi se mu po robu in ponovno prevzame nadzor nad svojim življenjem, čeprav bo Modro bitje njen večni spremljevalec, vsebino prvega razkriva SFC. »Leon Vidmar s sebi značilno ranljivostjo s filmom odpira teme kronične bolezni in soočanja z njo, krhkosti življenja, sprejemanja ter poguma živeti s tistim, čemur ne moremo ubežati,« so zapisali.

»Želim ustvariti film, ki bo pokazal proces soočanja s tako korenitimi življenjskimi spremembami, ki jih povzroči kronična bolezen. Mislim, da so teme, ki jih film obravnava – soočanje s spremembami, izguba nadzora, psihični boj, sprejemanje usode, občutek nemoči – univerzalne teme, ki bodo gledalce nagovorile, film pa jim bo pustil okus po upanju in morda nekaterim med njimi, ki se spopadajo s sorodnimi težavami, vlil tudi moč in voljo,« je o svojem projektu povedal Vidmar. Tako kot njegov prvenec Slovo (2016) in odmeven celovečerni film Zgodbe iz čarobnega vrta, ki ga je ustvaril skupaj z režiserji iz Češke, Slovaške in Francije, bo tudi prihajajoči film realiziran v klasični tehniki lutkovne stop animacije. Pred filmsko ekipo je 120 snemalnih dni, snemanje filma bo potekalo do konca oktobra 2026, smo izvedeli.

Film Kriva pota nastaja pod okriljem produkcijske hiše Zavod ZVVIKS iz Ljubljane. Vodita ga producent Kolja Saksida in pridružena producentka Deja Škerjanc. Koproducent je Radiotelevizija Slovenija, projekt nastaja s podporo Slovenskega filmskega centra in Filmskega studia Viba Film Ljubljana.

»Kratki film Močerad skozi črni humor in ironično, a temačno pripoved spremlja dan možakarja Rudolfa, ki pod vplivom domačega žganja tone med realnostjo in halucinacijami ter se zapleta v ciničen, vse bolj napet dialog z antropomorfnim Močerodom. Na robu razuma in treznosti se njegovo soočenje z lastnimi demoni stopnjuje v brutalno dejanje, kjer meja med prividom in resničnostjo dokončno razpade,« so zapisali o drugem projektu.

Močerad nastaja v sodelovanju produkcijske hiše Zavod ZVVIKS in koproducenta Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici ter s podporo SFC. »Slovenskemu občinstvu bi rad prikazal del naše kulture, o kateri še zmeraj premalo govorimo, tuje gledalce pa bi opozoril na to resno temo, ki je univerzalna in prisotna tudi drugje. Odvisnost od alkohola uničuje skupnost in družino, posameznika pa potisne v osamo. Film zato na svojevrsten način prikazuje Rudolfov alter ego – Močerada, ki kljub ciničnosti deluje terapevtsko. Tehnika lutkovne stop animacije je vsebinsko in estetsko najbolj primerna za moj prvenec Močerad, saj lutke in scenografija izpadejo bolj realistično, groteskno in grobo kot v drugih tehnikah,« je ob tem povedal Sajovic.