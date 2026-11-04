Anja Belini napoveduje vročo jesen

Slovenska pevka Anja Belini predstavlja novo pesem To je moj dan, s katero v jesenske dni prinaša optimizem in pozitivno energijo. Po uspehu skladb Grehi in Na dlani, s katerima je opozorila nase na slovenski glasbeni sceni, nadaljuje samostojno glasbeno pot. Tokrat je predstavila tudi svoj prvi videospot.

»Ko ti življenje ponudi limone, si naredi limonado,« je eden njenih najljubših življenjskih rekov, ki najbolje opisuje sporočilo nove pesmi. »Verjamem, da lahko tudi v težkih trenutkih najdemo nekaj dobrega. Včasih se mora nekaj končati, da se lahko začne nekaj lepšega. Pomembno je, da ne izgubimo sebe, svojega nasmeha in vere v to, da nas čakajo lepe stvari,« pravi pevka. Pesem To je moj dan ni povsem nova, saj sta jo pred leti izvajali zasedba Tangels in Kataya. Takrat je sodila med najbolj predvajane slovenske skladbe, zdaj pa jo Anja predstavlja v osveženi produkciji in svoji izvedbi. Diplomirana profesorica glasbe, ki se je izobraževala na Akademiji za glasbo, je pred začetkom samostojne kariere kar desetletje nabirala izkušnje in razvijala svoj glasbeni izraz. Z novo skladbo želi poslušalcem sporočiti, da je tudi po razočaranjih in težkih življenjskih obdobjih mogoče najti novo srečo.