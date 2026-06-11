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Z NOVIM SINGLOM

Anja Strajnar s skladbo Priganjalci časa: pogovarjali smo se o tempu sodobnega življenja in iskanju ravnotežja (VIDEO)

Anja Strajnar razkriva svoj vsakdan v hitrem tempu. Glasba je lahko kot zdravilo za stres.
Anja Strajnar pojasnjuje, kako ji družinski trenutki in ustvarjalni projekti dajejo energijo in navdih. FOTO: Press

Anja Strajnar pojasnjuje, kako ji družinski trenutki in ustvarjalni projekti dajejo energijo in navdih. FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

Anja Strajnar, ki nastopa tudi na porokah, združuje svojo glasbeno ustvarjalnost z vodenjem delavnic, muzikalom, sinhronizacijami in pedagoškim delom. FOTO: Press

Anja Strajnar, ki nastopa tudi na porokah, združuje svojo glasbeno ustvarjalnost z vodenjem delavnic, muzikalom, sinhronizacijami in pedagoškim delom. FOTO: Press

Anja Strajnar pojasnjuje, kako ji družinski trenutki in ustvarjalni projekti dajejo energijo in navdih. FOTO: Press
FOTO: Press
Anja Strajnar, ki nastopa tudi na porokah, združuje svojo glasbeno ustvarjalnost z vodenjem delavnic, muzikalom, sinhronizacijami in pedagoškim delom. FOTO: Press
Nina Čakarić
 11. 6. 2026 | 17:17
4:52
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Pevka in učiteljica petja Anja Strajnar že dolgo gradi svojo glasbeno pot, ki jo zaznamuje predanost ustvarjanju in raziskovanju osebnih čustev skozi glasbo. Njen novi singel Priganjalci časa odraža vsakodnevni tempo življenja in izzive, s katerimi se srečujemo, ko skušamo združiti delo, ustvarjalnost, družino in osebni prostor. V pogovoru Anja razkriva, kako nastaja njena glasba, kaj ji pomeni ustvarjanje in kako najde trenutke miru v hitrem življenju.

Anja, vaš novi singel Priganjalci časa govori o tempu sodobnega življenja. Ste se sami že naučili, kako vsaj za trenutek ustaviti čas? Je v ozadju kakšna posebna tehnika?

Mislim, da ravno zato, ker pojem o tem, izkazujem, kako velik izziv mi predstavlja to področje. Kot kulturni delavec namreč pogosto (v mojem primeru na dnevni ravni) prestopaš meje zasebnega in poslovnega, vikend, praznik ali večerni čas je tako redko dela prost čas, vse se pogosto prepleta (telefon je seveda vsiljivec, ki izvrstno služi temu), je pa zato kakšno dopoldne sredi tedna lahko bolj sproščeno. Meni najbolj pomagajo sprehodi v naravi, pogovor s prijateljico, gledanje filma, obisk koncerta ali poslušanje dobre glasbe, včasih pa se povabim na pilates ali pa sedem ob ogenj, ki je svoje vrste meditacija. Najboljši terapevt pa je morje ali potovanje v oddaljene kraje.

Anja Strajnar, ki nastopa tudi na porokah, združuje svojo glasbeno ustvarjalnost z vodenjem delavnic, muzikalom, sinhronizacijami in pedagoškim delom. FOTO: Press
Anja Strajnar, ki nastopa tudi na porokah, združuje svojo glasbeno ustvarjalnost z vodenjem delavnic, muzikalom, sinhronizacijami in pedagoškim delom. FOTO: Press

Ste mama dveh otrok in ustvarjalka. Kateri del dneva ali trenutki vas najbolj napolnijo z energijo?

Preprosti družinski trenutki, ko smo skupaj in se pogovarjamo o našem svetu, pa res veliko mi pomeni, ko mi sinova razlagata o svojem pogledu na svet in tem, kaj se jima dogaja v življenju sploh zdaj, ko vstopata v svet najstništva. Velik porast energije pa dobim tudi, ko izpeljem kakšno fajn pevsko uro z učenci, vajo z bandom, nastop ali me prešine nova ideja za pesem ali kak nov projekt. Drugače pa trenutki ustvarjalnosti res prinašajo radost, zato imam rada preplet petja, igre in petja in posledično zelo rada delam na področju sinhronizacije, muzikala, glasbeno-gledaliških predstav ali snemam reklame, kjer lahko prepletam vse te elemente.

Vaša glasba pogosto odraža osebna čustva in notranje boje. Kdaj ste zadnjič občutili, da vas ustvarjalnost lahko reši pred stresom vsakdana? Ali poleg glasbe še kaj ustvarjate?

Ne vidim smisla v puhlicah, dodano vrednost vidim v čim bolj iskrenih skladbah, ki dejansko govorijo o meni in mojem doživljanju sveta, ki seveda ni nič pomembnejše od drugih, le avtentično moje je. Drugače pa velja, da čeprav vsa prej našteta področja pomenijo moje delo, v tem izjemno uživam in vem, da stres lažje prenašam, ker se ukvarjam s področjem, ki mi je pisan na kožo. Brez tega bi šla zagotovo hitreje v smeri izgorelosti.

Extra “hobiji”?  Preredko poprimem za čopič, čeprav izredno rada slikam, pa tu in tam brskljam po vrtu ali si privoščim kakšno obliko manualne terapije. 

V preteklosti ste nastopali tudi na porokah. Ste se takšnim nastopom, ki pogosto 'padejo na soboto', zaradi drugih obveznosti morali odpovedati? Kateri trenutki na porokah so vam najbolj ostali v spominu?

Še vedno nastopam na porokah, najbolj pa mi je ostal v spominu govor enega od očetov, ki je bil tako fenomenalno izpeljan med humornimi vložki in čustvenim podajanjem mladoporočencema, da smo mu prisluhnili vsi v prostoru.

FOTO: Press
FOTO: Press

Znani ste po avtorski glasbi, nastopili ste v muzikalih in ste tudi povezovalka na različnih dogodkih. Kateri projekt ali nastop vam je pustil največji pečat v karieri?

Več takšnih trenutkov je: ko sem nastopila z Big bandom RTV Slovenija, nastopi v muzikalih (še posebej bi izpostavila muzikal Druščina, kjer sem odrsko najbolj dozorela), največ sem se o producentski vlogi naučila med pripravami za glasbeno-gledališko predstavo za mlade A me slišiš?!?, v zadnjem obdobju pa se kot pedagoginja oblikujem med pri pripravami na delavnice in vodenjem svojega pevskega studia. Med nastopi bi izpostavila te, ki sem jih izvedla skupaj z mojo Akordiko, upam pa, da bom sebi in drugim največji pečat v kariernem smislu na dolgi rok pustila zlasti z ustvarjanjem avtorske glasbe, ki mi omogoča, da sem najbolj iskrena različica sebe.

Če nas čas priganja in morate v tem hipu na hitro odgovoriti na moje vprašanje, s katerim izvajalcem, domačim ali tujim, bi si trenutno najbolj želeli ustvariti skupen projekt?

Če bi lahko sanjala, z Adele. Njena sposobnost pripovedovanja zgodb skozi glasbo in humor me navdušujeta, vokal pa ni treba posebej izpostavljati. Vedno občudujem glasbenike, ki ostajajo zvesti sebi in svojemu izrazu, zato si želim sodelovati predvsem s takšnimi ne glede na geografsko področje.

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