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Anka Hribovšek Frece: 70 let pevke, ki je zaznamovala narodnozabavno glasbo

Anka Hribovšek Frece je nedavno praznovala 70. rojstni dan. V ansamblu Savinjskih 7 ustvarila življenjsko zgodbo in kariero.
Ani Frece Križanič s svojo mamo Anko FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Ani Frece Križanič s svojo mamo Anko FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Anka Hribovšek Frece je praznovala 70. rojstni dan.

Anka Hribovšek Frece je praznovala 70. rojstni dan.

Nastopala je z Avsenikovim pevcem Francem Korenom in tudi s samim ansamblom.

Nastopala je z Avsenikovim pevcem Francem Korenom in tudi s samim ansamblom.

Ob Ankinem jubileju je bilo pri Frecetovih zelo veselo.

Ob Ankinem jubileju je bilo pri Frecetovih zelo veselo.

Milena Klinc, Marina Oset, Ani Križanič Frece in Anka Hribovšek Frece so pred časom skupaj zapele v oddaji Slovenski pozdrav.

Milena Klinc, Marina Oset, Ani Križanič Frece in Anka Hribovšek Frece so pred časom skupaj zapele v oddaji Slovenski pozdrav.

Ani Frece Križanič s svojo mamo Anko FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv
Anka Hribovšek Frece je praznovala 70. rojstni dan.
Nastopala je z Avsenikovim pevcem Francem Korenom in tudi s samim ansamblom.
Ob Ankinem jubileju je bilo pri Frecetovih zelo veselo.
Milena Klinc, Marina Oset, Ani Križanič Frece in Anka Hribovšek Frece so pred časom skupaj zapele v oddaji Slovenski pozdrav.
Mojca Marot
 16. 6. 2026 | 05:40
3:53
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Okrogli jubilej, 70 let, je zadnji dan maja praznovala Anka Hribovšek Frece, ki je z izjemnim glasom dodobra zaznamovala slovensko narodnozabavno glasbo. »Že kot deklica je kazala izjemen pevski talent. Nastopala je na številnih šolskih prireditvah in tekmovanjih, kjer so hitro prepoznali njen lep glas in naravno odrsko prezenco. Sodelovala je na prireditvah, kot je bil Veseli tobogan, in se že zgodaj srečevala z različnimi oblikami glasbenega ustvarjanja,« nam je o svoji mami Anki, letošnji jubilantki, ponosno pripovedovala danes nič manj znana pevka Ani Frece Križanič, ki se predaja šansonu, swingu, jazzu, bossa novi, manouchu, kabaretu, popu, tangu in še kateremu žanru.

Priljubljeni duet

»Mami Anka se zelo rada spominja sodelovanja z Mojmirjem Sepetom, ki jo je povabil k nastopanju z orkestrom v Maglaju. Takrat se je že nakazovala možnost, da bi glasbeno pot lahko nadaljevala v svetu slovenske popevke, ki jo je oboževala. A je imelo življenje zanjo drugačne načrte in jo je popeljalo v narodnozabavno glasbo. Leta 1975 je začela sodelovati z Ansamblom Borisa Terglava, kjer je spoznala tudi svojega bodočega moža Štefana Freceta, s katerim sta nato ustvarila skupno življenjsko in glasbeno zgodbo v ansamblu Savinjskih 7, ki ga je vodil Štefan, Anka pa je bila njegov nepogrešljivi del. Nastopali so doma in v tujini, predvsem v Avstriji in Nemčiji, tudi na festivalih. Najbolj znane skladbe ansambla Savinjskih 7 so Na Štajerskem, Le lunca ve, Na Šmohor, Nagelj in zeleni rožmarin ter druge.

1975. je začela

sodelovati z Ansamblom Borisa Terglava.

Ob Ankinem jubileju je bilo pri Frecetovih zelo veselo.
Ob Ankinem jubileju je bilo pri Frecetovih zelo veselo.

Posebno poglavje Ankine glasbene poti je sodelovanje z legendarnim pevcem Ansambla bratov Avsenik Francem Korenom, s katerim sta v Savinjskih 7 ustvarila priljubljen pevski duet, ki ga številni ljubitelji domače glasbe še danes ohranjajo v lepem spominu. Franc Koren je večkrat dejal, da se je z Anko glasovno zelo lepo ujel. Zanimivo je, da je bila tudi Anka del legendarnega Ansambla bratov Avsenik, saj je v času porodniškega dopusta nadomeščala pevko Jožico Kališnik, po potrebi pa je tudi pozneje priskočila na pomoč.

Nadaljujejo tradicijo

»Slavko Avsenik je zelo cenil njeno pevsko znanje, predvsem pa njeno odlično poznavanje repertoarja ansambla,« pove Ani. Skupaj z možem Štefanom sta bila tudi del prve zasedbe ansambla Igor in Zlati zvoki, ki ga je ustanovil Igor Podpečan, prav tako eden zadnjih članov Ansambla bratov Avsenik. Čeprav je Anka oboževala glasbo, se je še kako zavedela, da življenje ni samo oder. »Večkrat je dejala, da se po koncertu ljudje vrnejo domov in da je največja sreča, da te doma čakajo najdražji, družina in prijatelji, s katerimi si deliš življenje. Zato je ob glasbeni poti veliko energije namenila družini. Ljubezen do glasbe pa prenesla na naslednje generacije,« pripoveduje Ani.

Družina Frece je velika glasbena družina, nobeno praznovanje ne mine brez petja in igranja. Na družinskih srečanjih se za mikrofoni in z instrumenti izmenjujejo otroci, sorodniki in prijatelji, ki nadaljujejo bogato glasbeno tradicijo. Čeprav nikoli ni iskala medijske pozornosti, je Anka Hribovšek Frece pustila sled s svojim glasom in srčnostjo pri številnih poslušalcih slovenske narodnozabavne glasbe. Ljubezen do popevke pa je predala hčerki Ani, ki nadaljuje tisti del glasbene poti, ki ji ga ni bilo dano prehoditi. 

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