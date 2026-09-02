Videti je, da Anne Hathaway ponovno postaja ena najbolj iskanih igralk svoje generacije. Potem ko je letos zaigrala v vrsti velikih filmskih projektov, od Nolanove Odiseje, eksperimentalnega filma Mother Mary in nadaljevanja Hudičevke v Pradi, bo leto sklenila z ekranizacijo uspešnice Coleen Hoover Verity. Končala je tudi snemanje vojaške drame Alone at Dawn z Adamom Driverjem. Revija Variety pa je ekskluzivno sporočila, da se bo hollywoodska zvezdnica pojavila še ob Tomu Cruisu v nadaljevanju filma Dnevi grmenja (Days of Thunder). Studio Paramount Pictures je nadaljevanje kultnega filma Tonyja Scotta iz leta 1990 že uvrstil v koledar: v kinematografe naj bi prišel 2. junija 2028, skoraj štiri desetletja po prvem filmu.

Zanimali so me bes, druga čustva in strast, kar je morala preživljati vseh teh dvajset let.

Tom Cruise se vrača kot Cole Trickle, svojeglavi in neustrašni avtomobilistični dirkač, ona pa bo igrala lastnico dirkaške ekipe in inženirko, ki bo očitno precej več kot zgolj romantični dodatek junaku, kar je v prvem filmu predstavljala Nicole Kidman. Novico sta glavna igralca oznanila kar na dirkališču Nascarja, najbolj znane organizacije za avtomobilske dirke s prirejenimi serijskimi avtomobili v ZDA. Na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je Anne Hathaway, ki pričakuje otroka, na Cruisovo vprašanje, kaj sledi, odgovorila, da bo najprej rodila, potem pride na vrsto film, on pa ji je šaljivo naročil, naj leta 2028 nikar ne zamuja.

Prvi film Dnevi grmenja je požel mešane kritike, pozneje pa dobil kultni status.

Režijo bo prevzel Jonathan Levine, Cruise film producira skupaj z Jerryjem Bruckheimerjem in Tommyjem Harperjem. Prvi film Dnevi grmenja je leta 1990 požel mešane kritike, pozneje pa dobil kultni status, zlasti med ljubitelji Nascarja. Igralka je letos pritegnila pozornost kot Penelopa v filmu Odiseja režiserja Christopherja Nolana. Če smo Penelope po tradiciji večinoma vajeni kot skoraj mitske podobe potrpežljivosti in zvestobe, je pokazala še njeno drugo plat. »Zanimal me je njen surovi rob. Zanimali so me bes, druga čustva in strast, kar je morala preživljati vseh teh dvajset let.«

Prav ta Penelopa, ne zgolj zvesta žena, ampak ženska z jezo, željo, strastjo in močjo, je očitno postala simbol nove Anne Hathaway. Je namreč ena tistih hollywoodskih igralk, ki so doživele skoraj učbeniški lok slave: najprej pretirano oboževanje, ki mu je sledil javni odpor. Pred nekaj leti so celo skovali izraz »Hathahate« – internetni fenomen, ki je označeval iracionalno antipatijo do igralke, pogosto zato, ker je bila, kot se je zdelo, preveč popolna, preveč navdušena, preveč pridna.

Dnevi grmenja iz leta 1990 bodo dobili nadaljevanje. FOTO: Tvspored-service