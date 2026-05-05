NARODNOZABAVNA GLASBA

Ansambel Brez skrbi na velikem odru, ciljajo tudi na festivale

Šest mladih nadarjenih glasbenikov je nastopilo na Alpskem večeru. Za zdaj preigravajo znane viže, a ustvarjajo tudi svoje, ki jih bomo še slišali.
Ansambel Brez skrbi je nov, mlad in perspektiven. FOTO: Arhiv Ansambla

Kakovostna kvintetovska zasedba FOTO: Arhiv Ansambla

Želijo si nastopiti na kakšnem festivalu narodnozabavne glasbe in prodreti v tujino. FOTO: Arhiv Ansambla

Mojca Marot
 5. 5. 2026 | 14:12
3:59
Pred dvema letoma je moči združilo šest mladih glasbenikov iz Laškega, ki prisegajo na kvintetovski zven in jih navdihujejo legendarna imena slovenske narodnozabavne scene – od Ansambla bratov Avsenik do Alpskega kvinteta, radi pa zaigrajo tudi viže Lojzeta Slaka ali Franca Miheliča, saj gre za najbolj priljubljene izvajalce z bogatim repertoarjem.

Igrati pred ljudmi, ki so to glasbo snovali od temeljev, je iskrena želja vsakega ansambla.

Kakovostna kvintetovska zasedba FOTO: Arhiv Ansambla
Kakovostna kvintetovska zasedba FOTO: Arhiv Ansambla
Letos so imeli čast, da so konec aprila nastopili na odru naše največje glasbene prireditve Alpski večer v Bohinjski Bistrici in si tako nedvomno pridobili veliko oboževalcev. »Za nas je bil nastop na Alpskem večeru res posebna in sploh prva izkušnja na tako velikem in pomembnem odru. Igrati pred ljudmi, ki so to glasbo snovali od temeljev, in med ljudmi, ki to navdušeno poslušajo in častijo še danes, je verjetno iskrena želja vsakega ansambla. S tem se nam nedvomno odpira priložnost tudi za kakšno gostovanje v tujini, a za zdaj ostajamo tu, kjer smo doma. V prihodnosti ciljamo tudi na kakšen festival narodnozabavne glasbe, a o tem razmišljamo šele v prihodnji sezoni. Poleg železnega repertoarja se ukvarjamo s pisanjem lastnih skladb, nekaj jih je občinstvo na igranjih že slišalo, zdaj nastajajo studijski posnetki in upam, da jih bomo kmalu predstavili širši publiki,« pove Lovro Hirci, vodja ansambla in klarinetist, ki ima ob sebi pevko Veroniko Padežnik, basista in baritonista Lovra Ključevška ter trobentarja Anžeta Kanduča, kitaro igra Lovro Hrustelj, ki se je ansamblu pridružil nedavno, tako kot harmonikar Jakob Tojnko.

Trije Lovri

Vsi igrajo še več inštrumentov. Hirci, denimo, poleg klarineta poje tretji glas ali bas in je že v vrtcu začel igrati diatonično harmoniko, ki se je je učil devet let. Igra na porokah, v raznih orkestrih, sodeluje v folklorni skupini, vodi veroučni pevski zbor in piše glasbene priredbe za različne zasedbe in tudi lastne skladbe. Njegovo dekle je pevka Veronika, ki se izpopolnjuje v Vokal BK studiu v Celju in obvlada vse od jazza do popevk, popa in narodnozabavno glasbo. Če je nuja, poprime tudi za kitaro, za katero je sicer v ansamblu odgovoren stari maček Lovro Hrustelj, ki, kadar ni na odru, rad sede na motor.

V prihodnosti ciljajo tudi na kakšen festival narodnozabavne glasbe.

Želijo si nastopiti na kakšnem festivalu narodnozabavne glasbe in prodreti v tujino. FOTO: Arhiv Ansambla
Želijo si nastopiti na kakšnem festivalu narodnozabavne glasbe in prodreti v tujino. FOTO: Arhiv Ansambla
Trobentar Anže Kanduč, kmečki fant, rad poprime za diatonično harmoniko, je pravi virtuoz, v glasbeni šoli Laško-Radeče harmoniko poučuje že osem let, z njo spremlja folklorno skupino KD Anton Tanc. Zanimivo je, da se je pred kratkim ansamblu pridružil še tretji Lovro, in sicer Ključevšek, igra bas in bariton, a se je priučil tudi igranja kontrabasa. Je zabaven, iskren, pristen fant, nepogrešljiv pri večglasnih fantovskih skladbah, ki so mu najbolj pri srcu skladbe Ansambla bratov Avsenik, Franca Miheliča in Lojzeta Slaka. Harmoniko igra Jakob Tojnko, fant, ki ga glasba spremlja od mladih nog. Pri petih letih je prvič prijel v roke diatonično harmoniko (frajtonarico), kmalu zatem tudi klavirsko. Danes svoje znanje nadgrajuje na glasbeni gimnaziji v Celju, kjer se preizkuša tudi v igranju gumbne harmonike kromatike. Njegovo predanost glasbi in trdo delo potrjujejo številni uspehi na različnih tekmovanjih. Harmonika pa ni njegovo edino veselje. Že dve leti in pol razvija svoj pevski talent v Vocal BK Studiu. Nastopa kot solist, sodeluje v zborih, najpogosteje pa poje v duetu s svojim dekletom, s katerim skupaj igrata in nastopata na porokah. Prosti čas rad preživi aktivno, športno.

