Ansambel Juhej z Graškogorčanko nadaljuje pot (VIDEO)

Odličen kvintet iz Koroške je po novem šestčlanski, saj se je vodji in klarinetistu Mitji Hosnarju, trobentaču Boštjanu Hosnarju, baritonistu Simonu Tavčarju, kitaristu Luki Knezu in harmonikarju Gregi Sevčnikarju lani pridružila pevka Anita Plazl. »Ko smo bili povabljeni na Alpski večer, smo razmišljali, da bi naredili nekaj drugačnega. In takrat smo si rekli, pa dajmo povabiti Anito in poskusiti. Vsi so se strinjali, in od takrat smo skupaj. Zdaj je z nami že dobro leto in je res dobrodošla popestritev,« pravi vodja ansambla Hosnar. Obenem prizna, da jim je dala nov zagon in energijo za nadaljnje delo. »In rezultat je dejansko že viden, saj smo pravkar posneli novo polko z naslovom Nič ne vidiš, nič ne slišiš, za katero je glasbo in aranžma napisal naš basist Simon, besedilo je delo Anžeta Zavrla, posneli pa smo jo v studiu Tadeja Miheliča,« še pove Hosnar, ponosen na staž, saj je za ansamblom Juhej že 20 let muziciranja. V tem času so izdali dve zgoščenki, zdaj pa snemajo nove skladbe, in morda se jih bo nabralo še za kakšno. »Naš Simon je precej produktiven kar se glasbe tiče, besedila pa zdaj piše tudi Anita,« še pove Hosnar.

Ansambel Juhej nadaljuje glasbeno pot s pevko Anito Plazl. FOTO: Mojca Marot

Ansambel Juhej se je predstavil tudi na nedavnem 50. festivalu Graška Gora poje in igra, od koder prihaja Anita, hči dolgoletnega organizatorja in predsednika Kulturnega društva Draga Plazla. Anita, magistrica glasbene pedagogike, zaposlena na Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega v Velenju, je z ansamblom Juhej premierno zapela pesem Sem Graškogorčanka, ki jo je pred približno 20 leti napisal Franc Šegovc za ansambel Boom, katerega članica je bila. Čeprav je bila prvotno napisana za trio, je Luka Krof napisal priredbo za kvintet, zdaj pa so jo že posneli. Ansambel Juhej za prihodnjo sezono pripravlja še druge nove skladbe.