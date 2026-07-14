Ansambel Vihar je sredi Slovenj Gradca priredil glasbeno pravljico (FOTO)

Peter in Tomaž Prevorčič, Andrej Cmok in pevka Klara Lorger so nedavno na Trgu svobode v Slovenj Gradcu proslavili glasbeni jubilej, 20-letnico delovanja. »Trg je bil nabito poln, občinstvo pa je uživalo v odlični glasbi in sproščenem vzdušju. Na srečo nam niti zlovešča vremenska napoved, ko še nekaj ur pred dogodkom nismo vedeli, ali nam bo uspelo izvesti vse, kot smo si zamislili, ali nas bo pregnal dež, ni skazila praznovanja in nam je koncert uspelo izpeljati brez težav. To pa je naš večer naredilo še bolj poseben,« je po dogodku strnil misli harmonikar ansambla Vihar Tomaž Prevorčič.

Z jubilanti, s katerimi so bodisi družinsko ali prijateljsko povezani, so si oder sredi Slovenj Gradca delili še ansambli Zeme, Petra Finka, Rosa, skupina Zaka pa ne, Brane Klavžar in Romana Cafuta, večer pa je povezovala Janja Ulaga. Jubilej so popestrili člani folklorne skupine Valdek iz Završ, ki so plesali na njihove skladbe, med katerimi ima prav posebno mesto valček Vzemi si čas za sanje, ki so ga prav za to priložnost nekoliko osvežili in posneli znova.

Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler je izročil občinsko priznanje.

»To je bila naša prva pesem, ki nam jo je leta 2006 predstavil Brane Klavžar, besedilo pa je napisal Branko Zupanc. Takoj smo se zaljubili vanjo, jo posneli in se z njo prijavili na vurberški festival, kjer smo z njo osvojili tretjo nagrado strokovne komisije,« je razkrila Klara Lorger, pevka z enim najlepših vokalov, ki je na ptujskem festivalu prejela Korenovo plaketo.

Valček Vzemi si čas za sanje so prav za to priložnost nekoliko osvežili in posneli znova.

Vrhuncev večera

Z jubilanti so zapele tudi pevke Danijela Zeme, Urška Klobučar in Romana Cafuta, prav slednja je za ansambel Vihar ustvarila številna besedila njihovih največjih uspešnic, že dve desetletji jih spremlja kot mentorica, pa tudi prijateljica.

Romana Cafuta Vihar spremlja vsa leta, kot prijateljica, mentorica in avtorica.

Na koncu je prišla na vrsto torta, ki so je bili deležni tudi obiskovalci.

20 let že deluje ansambel Vihar.

Vrhuncev večera je bilo več, eden od teh je bil, ko je s Klaro na odru zapela njena hči Glorija, drugi pa, ko je članom ansambla župan Slovenj Gradca Tilen Klugler izročil občinsko priznanje za pomemben prispevek h kulturnemu življenju in ohranjanju slovenske narodnozabavne glasbe. Na koncu so razrezali veliko torto, ki so je bili deležni tudi obiskovalci. Ansambel Vihar je dokazal, da je eden tistih, ki si jih želijo ljudje poslušati znova in znova, zato so jubilej proslavili s številnimi svojimi poslušalci.