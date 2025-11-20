Ansambel Wow išče ključ do srca

Ansambel Wow sestavlja pet mladih glasbenikov, ki s svojo energijo, pristnostjo in ljubeznijo do glasbe osvajajo srca poslušalcev. Njihov repertoar združuje poskočne viže in čustvene balade, s katerimi nagovarjajo vse generacije. Njihova glasbena pot je šele na začetku, a z odločnostjo in ustvarjalnostjo dokazujejo, da se želijo razvijati.

Na 53. festivalu narodnozabavne glasbe v Števerjanu so se predstavili s polko Ključavničar, ki jo je uglasbil Aljaž Zlodej na besedilo priznane avtorice Vere Šolinc, v hudomušnem tonu pa pripoveduje zgodbo o samozavestnem osvajalcu, ki verjame, da zna odpreti vsaka vrata.

Ali, bolje rečeno, vsako srce. A sčasoma spozna, da ljubezni ne osvojiš s spretnostjo, temveč s pravim občutkom in iskrenostjo. Člani ansambla Urška Podjavoršek, Urban Rotovnik, Vid Slemenik, Rok Jamnikar in Urh Rošar so dokazali, da znajo narodnozabavno glasbo preplesti s humorjem in pristno energijo.

»Besedilo me je takoj pritegnilo, ker govori o tem, kar v resnici vsi iščemo – en ključ, ki odklene pravo srce,« je ob izidu povedal Urban Rotovnik, harmonikar in pevec ansambla. Zvočno podobo skladbe je z natančnim občutkom za dinamiko ustvaril Peter Fink, videospot pa je pod režiserskim očesom Timija Krhlanka oživel v delavnici Tomija Gomilška CNC Company, kjer zgodbo dopolnjuje igralski par Nadja Podmenik in Luka Konečnik.