  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONCERT

AntiValentinovo se vrača v Ljubljano: Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić na isti večer

AntiValentinovo je koncertni koncept, ki so ga pred leti zasnovali člani skupine Let 3.
Let 3 FOTO: Igor Cecelja
Let 3 FOTO: Igor Cecelja
N. Č.
 21. 1. 2026 | 15:13
A+A-

Kino Šiška bo sredi februarja spet dobila svojo dozo glasne, neposredne in provokativne alternative. V četrtek, 12. februarja 2026, ob 20. uri bo v Katedrali Kina Šiška potekala AntiValentinova koncertna »rock terapija«, na kateri bodo nastopili Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić.

AntiValentinovo je koncertni koncept, ki so ga pred leti zasnovali člani skupine Let 3. Dogodek ni zamišljen le kot koncert, temveč tudi kot srečanje podobno mislečih – rockerjev, pankerjev, nostalgikov in vseh, ki jim je bližje dobra koncertna energija kot pa klasično, komercialno obarvano valentinovo praznovanje.

Po nekaj letih »antivalentinove suše« se koncept vrača tudi v Ljubljano, in to v prepoznavnem slogu, po katerem so Let 3 znani.

Let 3: idejni očetje dogodka in aktualni album

Na odru Kina Šiška bodo nastopili Let 3, ki veljajo za idejne očete AntiValentinovega dogodka. Reški rockerji so ob tem izpostavili, da so v zadnjem obdobju objavili svoj najbolj intimen in ljubezensko obarvan izdelek do zdaj – album RKTRD NDRD. V besedilu napovedi dogodek umeščajo v čas, ko »svet tone v ekranih, algoritmih in digitalni konfuziji«, sami pa ljubezen razumejo drugače – manj »plastificirano« in bolj surovo.

Let 3 FOTO: Igor Cecelja
Let 3 FOTO: Igor Cecelja

Alo!Stari in Damir Avdić: punk energija in samotni jezdec

Poleg Let 3 bo nastopila tudi mariborska punk rock zasedba Alo!Stari, večer pa bo dopolnil še Damir Avdić – kantavtorski »samotni jezdec«, pevec in kitarist, ki v nastopih združuje ostrino in neposrednost. Ob napovedi je sporočil, da ga veseli, ker bo tudi sam prispeval svoj delež na ta »veliki dan«.

Deveti AntiValentinovo na Hrvaškem - tradicija od leta 2016

Na Hrvaškem bo AntiValentinovo 14. februarja 2026 potekalo že devetič, in sicer v Bočarskem domu v Zagrebu. Tam bodo nastopili Let 3, Damir Avdić, Vatra in Mrfy. Dogodek je bil prvič organiziran leta 2016 in je sčasoma postal sinonim za alternativno praznovanje valentinovega.

Dolga zgodovina imen – od NIET do Ramba Amadeusa

Velja izpostaviti bogato zgodovino izvajalcev, ki so v preteklih letih soustvarjali AntiValentinovo. Med njimi so se zvrstila številna prepoznavna imena z regionalne alternative in širše scene – od NIET, Paraf, Psihomodo Pop, TBF, Elemental in Zabranjeno pušenje do Ramba Amadeusa in drugih.

Več iz teme

AntivalentinovokoncertKino ŠiškaLet3Damir Avdić
ZADNJE NOVICE
15:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
NATO JE ZBEŽAL

V Kopru zaparkiral avtobus in želel pretepsti voznika

Po obkladanju z grožnjami je voznik poklical policijo, neznanec pa jo je ucvrl.
21. 1. 2026 | 15:33
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
GRADILI GA BODO ROBOTI

Rezervacije za hotel na Luni že potekajo, toliko je treba odšteti zanjo

Strošek gradnje ene sobe bo okoli 8,6 milijona evrov.
21. 1. 2026 | 15:15
15:13
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

AntiValentinovo se vrača v Ljubljano: Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić na isti večer

AntiValentinovo je koncertni koncept, ki so ga pred leti zasnovali člani skupine Let 3.
21. 1. 2026 | 15:13
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE SRCA

Če imate povišan krvni tlak, pogosteje uživajte to zelenjavo

Ena od prednosti soka rdeče pese je, da deluje razmeroma hitro.
21. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O OZEMPICU

Kaj je naravni Ozempic in kako dobro znanost podpira njegovo učinkovitost?

Ta pristop lahko pomaga pri ohranjanju telesne teže, vendar verjetno ni dovolj močan za dejansko hujšanje.
Miroslav Cvjetičanin21. 1. 2026 | 15:00
14:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOLZE IN HVALEŽNOST

Pokopali 24-letnega Jaka, oglasila se je mama Urška: »Živi še naprej v mojem srcu«

Besede Jakove mame so pokazale, kako močna je lahko človeška solidarnost, ko se svet podira. Zahvalila se je vsem, ki so pomagali pri iskanju njenega sina.
21. 1. 2026 | 14:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki