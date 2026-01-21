AntiValentinovo se vrača v Ljubljano: Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić na isti večer

Kino Šiška bo sredi februarja spet dobila svojo dozo glasne, neposredne in provokativne alternative. V četrtek, 12. februarja 2026, ob 20. uri bo v Katedrali Kina Šiška potekala AntiValentinova koncertna »rock terapija«, na kateri bodo nastopili Let 3, Alo!Stari in Damir Avdić.

AntiValentinovo je koncertni koncept, ki so ga pred leti zasnovali člani skupine Let 3. Dogodek ni zamišljen le kot koncert, temveč tudi kot srečanje podobno mislečih – rockerjev, pankerjev, nostalgikov in vseh, ki jim je bližje dobra koncertna energija kot pa klasično, komercialno obarvano valentinovo praznovanje.

Po nekaj letih »antivalentinove suše« se koncept vrača tudi v Ljubljano, in to v prepoznavnem slogu, po katerem so Let 3 znani.

Let 3: idejni očetje dogodka in aktualni album

Na odru Kina Šiška bodo nastopili Let 3, ki veljajo za idejne očete AntiValentinovega dogodka. Reški rockerji so ob tem izpostavili, da so v zadnjem obdobju objavili svoj najbolj intimen in ljubezensko obarvan izdelek do zdaj – album RKTRD NDRD. V besedilu napovedi dogodek umeščajo v čas, ko »svet tone v ekranih, algoritmih in digitalni konfuziji«, sami pa ljubezen razumejo drugače – manj »plastificirano« in bolj surovo.

Let 3 FOTO: Igor Cecelja

Alo!Stari in Damir Avdić: punk energija in samotni jezdec

Poleg Let 3 bo nastopila tudi mariborska punk rock zasedba Alo!Stari, večer pa bo dopolnil še Damir Avdić – kantavtorski »samotni jezdec«, pevec in kitarist, ki v nastopih združuje ostrino in neposrednost. Ob napovedi je sporočil, da ga veseli, ker bo tudi sam prispeval svoj delež na ta »veliki dan«.

Deveti AntiValentinovo na Hrvaškem - tradicija od leta 2016

Na Hrvaškem bo AntiValentinovo 14. februarja 2026 potekalo že devetič, in sicer v Bočarskem domu v Zagrebu. Tam bodo nastopili Let 3, Damir Avdić, Vatra in Mrfy. Dogodek je bil prvič organiziran leta 2016 in je sčasoma postal sinonim za alternativno praznovanje valentinovega.

Dolga zgodovina imen – od NIET do Ramba Amadeusa

Velja izpostaviti bogato zgodovino izvajalcev, ki so v preteklih letih soustvarjali AntiValentinovo. Med njimi so se zvrstila številna prepoznavna imena z regionalne alternative in širše scene – od NIET, Paraf, Psihomodo Pop, TBF, Elemental in Zabranjeno pušenje do Ramba Amadeusa in drugih.