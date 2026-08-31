Arena je pod Pohorje vrnila glasbo, druženje in pravi ognjemet

Stadion pod Pohorjem je pretekli konec tedna znova zaživel v ritmu večjih družabnih dogodkov. Na terasi Hotela Arena se je zbrala množica gostov, med njimi številni znani Mariborčani, gospodarstveniki in športniki, ki so ob koncu poletja uživali v glasbi, kulinariki in druženju pod zvezdami. Program dogodka Arena pod zvezdami je ostal skrivnost vse do začetka.

Večer je odprla violinistka Ekaterina Lepoša, ki je z nastopom na mostu Hotela Arena poskrbela za enega najbolj atraktivnih trenutkov večera. Za njo je mikrofon prevzel mariborski raper Marko Kocjan - Emkej, ki je elegantno kuliso pod Pohorjem napolnil z urbano štajersko energijo, zabavo pa je nadaljeval DJ Benjamin Shock. Dogodek je imel tudi širši namen – obuditi družabni utrip Arene, kjer so se nekoč odvijali nekateri največji dogodki v mestu. Novi lastniki so hotel prenovili in mu skušajo vrniti nekdanjo vlogo enega osrednjih stičišč pod Pohorjem. Za največje presenečenje večera pa je poskrbel zaključek. Nebo nad Snežnim stadionom je razsvetlil pravi ognjemet, ki je marsikoga spomnil na čase, ko so bili takšni prizori ob večjih mariborskih prireditvah precej pogostejši.