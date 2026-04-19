Beli lotos se seli v Francijo, ta zvezdnica naj bi vlogo najprej zavrnila: snemala bo le pod določenimi pogoji

Priljubljena serija Beli lotos se vrača. HBO je potrdil, da bodo četrto sezono snemali na francoski rivieri, v Saint-Tropezu in Monaku, nekaj prizorov pa tudi v Parizu. V ospredju bosta Helena Bonham Carter in Steve Coogan, serija pa obljublja nov odmerek intrige, luksuza in človeških dram.

Za snemanje bodo luksuzni hoteli postali del serijskega sveta: Airelles Chateau de la Messardiere v Saint-Tropezu se bo preimenoval v White Lotus du Cap, medtem ko bo Hotel Martinez v Cannesu postal White Lotus Cannes. Poleg Bonham Carterjeve in Coogana bodo v sezoni zaigrali še francoski zvezdnik Vincent Cassel in Heather Graham. Z novo epizodo je povezan tudi trač, da naj bi Helena Bonham Carter najprej zavrnila vlogo, ker je želela snemati le v Parizu, nato pa se jo je odločila sprejeti, a le pod pogojem, da jo bo na setu spremljala njena osebna stilistka.

Beli lotos je serija, ki je v zadnjih letih vzbudila pravo medijsko evforijo. Ustvaril jo je Mike White, ki je scenarij tudi napisal in jo režiral, serija pa se ponaša s tem, da vsako sezono raziskuje zapletene odnose med gosti in osebjem luksuznih hotelov na različnih eksotičnih lokacijah. Prve tri sezone so potekale na Havajih, v Italiji in na Tajskem. Serija je z vsako sezono pridobivala večjo pozornost občinstva in kritik.

V glavni vlogi v četrti sezoni bo nastopila Helena Bonham Carter. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Uspeh je posledica predvsem kombinacije ostrega humorja, kritičnega pogleda na človeško naravo in bleščeče igralske zasedbe. Med zvezdniki, ki so se pojavili v prejšnjih sezonah, so bili Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Theo James, Aubrey Plaza, Patrick Schwarzenegger in Walton Goggins. Vsaka sezona je osvojila več prestižnih nagrad, vključno z emmyji, in serija velja za enega izmed največjih hitov HBO.

Četrta sezona Belega lotosa bo v znamenju mednarodnega filmskega festivala v Cannesu. Eden najslavnejših filmskih festivalov bo med 12. in 23. majem ponudil popolno kuliso za četrto sezono, ki tako kot prejšnje obljublja glamur in intrigo, za nameček pa še kanček filmske zlobe. Serija namreč tradicionalno razkriva temnejše plati človeške narave: egoizem, pohlep, skrite motive in manipulacije med gosti in osebjem luksuznih hotelov. Gre za dramatične konflikte, ki so hkrati subtilni, bizarni ali pa začinjeni s črnim humorjem.