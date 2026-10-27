Belokranjci obudili zlata petdeseta (FOTO)

Glasbena skupina BunkerBillys, ki jo sestavljajo štirje Belokranjci Matej Starašinič (glavni vokal in ritem kitara), Damjan Barič (solo kitara), Dario Šikonja - Šik (kontrabas in spremljevalni vokal) ter Mitja Leskovar na bobnih, je posebna že zato, ker z avtentičnim zvokom petdesetih oživlja zlate čase rock'n'rolla. Pravijo, da jim glasba ni le hobi, ampak način življenja, kar hitro začutijo tudi poslušalci. To je bilo čutiti tudi na nedavnem mednarodnem festivalu Shake, Rattle & Roll #2 v hrvaški Kutini. Festival, ki je potekal v Baraki v Kutini, je bil posvečen glasbi, kulturi in estetiki zlate dobe petdesetih let. Mednarodno obarvan glasbeni program je združil izvajalce iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije, BunkerBillys pa so bili edini slovenski predstavniki. Belokranjska četverica je tako v družbi madžarskih Sonny and his Wild Cows in B'15 Truckabilly Trio ter hrvaških Greasy Flat 4 poskrbela za slovenski rockabilly pridih. Za glasbo med nastopi je skrbel znani DJ in poznavalec retro glasbe Robert Mareković.

Pelo, igralo in plesalo se je v ritmu rock'n'rolla. FOTO: Robert Kokol

BunkerBillys so nastopili kot uvodni bend in po poročanju organizatorjev že s prvimi skladbami poskrbeli za pravo rockabilly energijo ter odlično uvedli obiskovalce v večer plesa, ritma in rock'n'rolla. Njihov nastop je bil še ena priložnost, da se belokranjska glasbena scena predstavi tudi zunaj slovenskih meja. A Shake, Rattle & Roll ni bil zgolj glasbeni festival; celodnevno dogajanje so dopolnili razstava starodobnikov, vintage urejanje pričesk, tattoo kotiček, photo booth, retro prodaja in plesno tekmovanje.

BunkerBillys so poskrbeli za pravo rockabilly energijo. FOTO: Robert Kokol

Celotna prireditev je bila obarvana v duhu petdesetih, obiskovalci pa so se v Kutini za en dan vrnili v čas, ko je rock'n'roll šele dobival svojo pravo moč. Za BunkerBillys, ki delujejo od leta 2023, je bil nastop v Kutini še en pomemben korak na njihovi glasbeni poti in potrditev, da rockabilly scena nima meja. Čeprav prihajajo iz Bele krajine, njihov zvok vse pogosteje odmeva tudi zunaj Slovenije.