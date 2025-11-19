Benedict Cumberbatch v družinski drami in psihološki grozljivki hkrati

ANGLEŠKI igralec Benedict Cumberbatch se je kmalu po vlogi v priredbi filma Vojna zakoncev Rose, v katerem je igral ob Olivii Colman, spopadel s povsem drugačnim likom. V Veliki Britaniji je namreč te dni v kinematografe prišel film z naslovom The Thing With Feathers (Stvar s perjem), ki ga je režiral Dylan Southern.

Niti predstavljal si nisem, kako bi lahko po njej posnel film.

Gre za adaptacijo kratkega, a zelo posebnega romana Maxa Porterja z istim naslovom. Cumberbatch igra očeta dveh sinov, ki se po ženini nesrečni smrti sooča z razpadom družine in realnosti. Zaradi depresije težko skrbi za otroka, njegovo duševno stanje je vseskozi na robu. Potem pa ga začne obiskovati velika črna vrana, ki ni le ptica, ampak metafora njegove žalosti.

Vrana ni tiha senca – ima tudi svoj glas (v filmu ji ga je posodil David Thewlis) in svojo moč. Film je duhovit in grozljiv, fantazijski in boleč, družinska drama in psihološka grozljivka hkrati. Knjiga Maxa Porterja je izšla leta 2015, kritiki so jo opisali kot poetično in eksperimentalno.

Režiser Dylan Southern je za Sky News povedal, da ga je zelo pretresla. »Niti predstavljal si nisem, kako bi lahko po njej posnel film, a jasno mi je bilo, da bo to velik izziv, zato sem se ga lotil.«

V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga. FOTO: Imdb

Za Cumberbatcha je ta projekt več kot le zahtevna vloga, saj je tudi koproducent s svojim podjetjem za produkcijo filmov SunnyMarch v sodelovanju z Lobo Films. Verjame namreč v to posebno zgodbo, saj gre za izkušnjo moške žalosti oziroma žalovanja, ki pogosto ostaja skrito čustvo, saj se ga moški sramujejo. Snemanje filma je bilo zanj čustveno in zahtevno, nekateri prizori so ga, kot je povedal, preplavili z globoko žalostjo, ki se ga je še dolgo oklepala. Film je bil premierno prikazan na Sundanceu, pozneje tudi v Berlinu. Vendar niso bili vsi kritiki navdušeni. Nekateri pravijo, da izgubi nekaj subtilnosti, ki je prisotna v knjigi, prav vsi pa so navdušeni nad glavno vlogo.

Cumberbatch je znan po vlogi junaka Doctorja Strangea. FOTO: Press

Cumberbatch je znan po vlogah detektiva Sherlocka Holmesa in junaka Doctorja Strangea, nastopil je tudi v filmih Igra imitacije, Vohunska igra in Moč psa. Prejel je več nagrad, med drugim bafto ter nagradi emmy in Laurence Olivier. Na letošnjem filmskem festivalu v Zürichu je prejel nagrado zlato oko. V utemeljitvi nagrade so posebej omenili njegovo karizmo, inteligenco in nezamenljiv glas ter vlogo v filmu Stvar s perjem, pri katerem je sodeloval tudi kot koproducent. Po besedah vodje festivalaje eden najbolj vsestranskih igralcev svoje generacije. »Prihaja iz gledališča, v vsaki vlogi obvlada svoje igralsko mojstrstvo in svojim likom daje čustveno globino – bodisi kot Alan Turing v filmu Igra imitacije ali kot superjunak Doctor Strange,« so njegove besede povzeli pri festivalu.

Doslej je sodeloval z nekaterimi najpomembnejšimi režiserji našega časa.

Doslej je sodeloval z nekaterimi najpomembnejšimi režiserji našega časa, med njimi so Jane Campion, Joe Wright, Steve McQueen in Wes Anderson, ter oživil najrazličnejše like.