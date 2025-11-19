  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STVAR S PERJEM

Benedict Cumberbatch v družinski drami in psihološki grozljivki hkrati

Gre za adaptacijo kratkega romana avtorja Maxa Porterja.
Snemanje je bilo zanj čustveno in zahtevno. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Snemanje je bilo zanj čustveno in zahtevno. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga. FOTO: Imdb

V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga. FOTO: Imdb

Cumberbatch je znan po vlogi junaka Doctorja Strangea. FOTO: Press

Cumberbatch je znan po vlogi junaka Doctorja Strangea. FOTO: Press

Snemanje je bilo zanj čustveno in zahtevno. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters
V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga. FOTO: Imdb
Cumberbatch je znan po vlogi junaka Doctorja Strangea. FOTO: Press
I. Š., I. R.
 19. 11. 2025 | 07:19
A+A-

ANGLEŠKI igralec Benedict Cumberbatch se je kmalu po vlogi v priredbi filma Vojna zakoncev Rose, v katerem je igral ob Olivii Colman, spopadel s povsem drugačnim likom. V Veliki Britaniji je namreč te dni v kinematografe prišel film z naslovom The Thing With Feathers (Stvar s perjem), ki ga je režiral Dylan Southern.

Niti predstavljal si nisem, kako bi lahko po njej posnel film.

Gre za adaptacijo kratkega, a zelo posebnega romana Maxa Porterja z istim naslovom. Cumberbatch igra očeta dveh sinov, ki se po ženini nesrečni smrti sooča z razpadom družine in realnosti. Zaradi depresije težko skrbi za otroka, njegovo duševno stanje je vseskozi na robu. Potem pa ga začne obiskovati velika črna vrana, ki ni le ptica, ampak metafora njegove žalosti.

Vrana ni tiha senca – ima tudi svoj glas (v filmu ji ga je posodil David Thewlis) in svojo moč. Film je duhovit in grozljiv, fantazijski in boleč, družinska drama in psihološka grozljivka hkrati. Knjiga Maxa Porterja je izšla leta 2015, kritiki so jo opisali kot poetično in eksperimentalno.

Režiser Dylan Southern je za Sky News povedal, da ga je zelo pretresla. »Niti predstavljal si nisem, kako bi lahko po njej posnel film, a jasno mi je bilo, da bo to velik izziv, zato sem se ga lotil.«

V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga. FOTO: Imdb
V filmu Igra imitacije je upodobil Alana Turinga. FOTO: Imdb
Za Cumberbatcha je ta projekt več kot le zahtevna vloga, saj je tudi koproducent s svojim podjetjem za produkcijo filmov SunnyMarch v sodelovanju z Lobo Films. Verjame namreč v to posebno zgodbo, saj gre za izkušnjo moške žalosti oziroma žalovanja, ki pogosto ostaja skrito čustvo, saj se ga moški sramujejo. Snemanje filma je bilo zanj čustveno in zahtevno, nekateri prizori so ga, kot je povedal, preplavili z globoko žalostjo, ki se ga je še dolgo oklepala. Film je bil premierno prikazan na Sundanceu, pozneje tudi v Berlinu. Vendar niso bili vsi kritiki navdušeni. Nekateri pravijo, da izgubi nekaj subtilnosti, ki je prisotna v knjigi, prav vsi pa so navdušeni nad glavno vlogo.

Cumberbatch je znan po vlogi junaka Doctorja Strangea. FOTO: Press
Cumberbatch je znan po vlogi junaka Doctorja Strangea. FOTO: Press
Cumberbatch je znan po vlogah detektiva Sherlocka Holmesa in junaka Doctorja Strangea, nastopil je tudi v filmih Igra imitacije, Vohunska igra in Moč psa. Prejel je več nagrad, med drugim bafto ter nagradi emmy in Laurence Olivier. Na letošnjem filmskem festivalu v Zürichu je prejel nagrado zlato oko. V utemeljitvi nagrade so posebej omenili njegovo karizmo, inteligenco in nezamenljiv glas ter vlogo v filmu Stvar s perjem, pri katerem je sodeloval tudi kot koproducent. Po besedah vodje festivala Christiana Jungena je eden najbolj vsestranskih igralcev svoje generacije. »Prihaja iz gledališča, v vsaki vlogi obvlada svoje igralsko mojstrstvo in svojim likom daje čustveno globino – bodisi kot Alan Turing v filmu Igra imitacije ali kot superjunak Doctor Strange,« so njegove besede povzeli pri festivalu.

Doslej je sodeloval z nekaterimi najpomembnejšimi režiserji našega časa.

Doslej je sodeloval z nekaterimi najpomembnejšimi režiserji našega časa, med njimi so Jane Campion, Joe Wright, Steve McQueen in Wes Anderson, ter oživil najrazličnejše like.

Več iz teme

filmBenedict CumberbatchStvar s perjemgrozljivkadrama
ZADNJE NOVICE
07:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KRONIČNA BOLEZEN

Kadilci so kašlja vajeni

Kajenje povzroči kar od 85 do 90 odstotkov primerov KOPB, varni niso niti vejpi in elektronske cigarete.
19. 11. 2025 | 07:42
07:31
Novice  |  Slovenija
REŠEVANJE V GORAH

Rekordni meseci za bohinjske gorske reševalce: s Francozom na hrbtu skozi nočni vihar

Ta konec tedna so gorski reševalci iz Bohinja rešili izgubljena in onemogla tujca.
19. 11. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To dodajte v polento, da bo kot iz italijanske tratorije (VIDEO)

Topla in nasitna jed, ki pogreje. Kremasta polenta je božanska kot priloga k mesu, bogatim enolončnicam in zelenjavi.
Jasmina Pirnar Krope19. 11. 2025 | 07:30
07:19
Bulvar  |  Glasba in film
STVAR S PERJEM

Benedict Cumberbatch v družinski drami in psihološki grozljivki hkrati

Gre za adaptacijo kratkega romana avtorja Maxa Porterja.
19. 11. 2025 | 07:19
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SERIJSKI PRESTOPNIK

Pobegli pravnik Robert ponarejanja listin ne prizna

Septembra so ga prijeli italijanski orožniki.
Moni Černe19. 11. 2025 | 07:10
07:01
Šport  |  Odmevi
REPREZENTANTI

Po nogometni tekmi v Skandinaviji: eni leteli domov, drugi v Rusijo, tretji v ZDA

Nogometni reprezentanti zapustili Stockholm na različne načine. Na treh stadionih bodo igrali tik ob meji: na Reki, v Vidmu in Gradcu.
Siniša Uroševič19. 11. 2025 | 07:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki