Big band Godbe Domžale: od popevke do šansona

Big band Godbe Domžale, ki je premierno začel delovati leta 2021, sestavljajo večinoma domači glasbeniki iz vrst Godbe Domžale. V prvih štirih letih delovanja je zasedba nastopila s številnimi znanimi slovenskimi izvajalci, med drugim z Vladom Kreslinom in Ajdo Stino Turek. Prvi dirigent big banda je bil priznani jazzovski saksofonist Lan Timotej Turek, od leta 2024 pa zasedbo vodi Jernej Vindšnurer, multiinštrumentalist, aranžer, ki je večino aranžmajev za ta koncert pripravil posebej za to priložnost in to zasedbo.

Koncert bo to soboto ob 19. uri v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale. Na tokratnem dogodku se bo zasedbi pridružila gostja Saša Lešnjek, izvrstna pevka, ki je znana po nastopih v muzikalih, predvsem v vlogi Sandy v Briljantini, pa tudi po številnih nastopih na televiziji, festivalih in v sodelovanjih z različnimi glasbeniki. Program bo ponudil vse od slovenske popevke in francoskega šansona do del sodobnih domačih ustvarjalcev, kot so Rudi Bučar, Hamo in Počeni škafi.