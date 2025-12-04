Big band Vrhnika bo praznoval na domačem terenu

Članice in člani Big banda Vrhnika vabijo, da z njimi počastimo njihovo 30-letnico delovanja na Vrhniki, okolici in mnogih krajih, kamor so bili povabljeni in kjer so sodelovali s čudovitimi ljudmi in kjer so stkali čudovite spomine. Praznovanje pod naslovom Rajske trube, zadonite bo to soboto ob 18. uri v dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki. Vstopnice so na voljo na blagajni CD Vrhnika na dan dogodka ali prek ustrezne spletne povezave.

Za ta koncert bo svoj talent posodil Gašper Kržmanc.

Za ta koncert bo svoj talent posodil Gašper Kržmanc, ki je začel svojo glasbeno pot kot kitarist prav z zasedbo Big banda Vrhnika. »Toda h koreninam se bo vrnil v še večjem slogu, predstavil se bo kot avtor skladb, aranžer, dirigent in kot boste spoznali, odličen povezovalec. Za to krasno priložnost praznovanja se vam bomo predstavili s posebnim programom, tudi s priredbami slovenskih božičnih pesmi v zanimivi preobleki,« so povedali v orkestru in še: »Lepo vabljeni, da z nami praznujete našo 30-letnico in vstop v praznični december.«