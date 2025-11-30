Bivši Jastreb Patrik na samostojni poti

Nekdanji član skupine Jastrebi Patrik Prelec stopa po samostojni poti. Najnovejši singel in videospot se pridružuje novemu bolj osebnemu in izrazito avtorskem slogu, saj je leta 2023 začel samostojno rock kariero. Za skupino Patrik Prelec & Bend je napisal Pesem o tebi (2023) in Najin ples (2024). Slovenski pevec, kantavtor in kitarist se je iz prepoznavne pop-zabavne glasbene poti razvil v enega najobetavnejših predstavnikov nove generacije slovenskega rocka.

Danes gradi energično rock solo kariero, ki ga vse bolj postavlja v ospredje domače glasbene scene. Patrik prihaja iz Lokve in je v zadnjem razredu osnovne šole začel obiskovati prve ure kitare pri Tomažu Banu. Leta 2012 je ustanovil svojo prvo skupino Jastrebi, ki je hitro postala prepoznavna kot pop-zabavna zasedba. Prva člana skupine sta bila njegova družinska člana Andraž in Vanesa Prelec. Resna vokalna poškodba ga je pripeljala do Lee Sirk, pri kateri je obiskoval individualne ure glasbe. Patrik je po rehabilitaciji postal tehnično stabilnejši in glasovno še izrazitejši.