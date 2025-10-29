  • Delo d.o.o.
LEGENDE

Blackie Lawless nocoj na odru Media Centra

V Ljubljani nocoj nastopajo legendarni ameriški metalci W. A. S. P.. Na aktualni turneji preigravajo celoten prvi album iz leta 1984.
W. A. S. P. v klasični zasedbi iz 80. let 20. stoletja FOTO: janemperadorsmetalarchives

W. A. S. P. v klasični zasedbi iz 80. let 20. stoletja FOTO: janemperadorsmetalarchives

Zdaj so videti nekoliko manj divje, a to ne pomeni, da njihovi nastopi niso polni energije. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Zdaj so videti nekoliko manj divje, a to ne pomeni, da njihovi nastopi niso polni energije. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Frontman skupine Blackie Lawless s prepoznavnim make upom FOTO: arhiv organizatorja

Frontman skupine Blackie Lawless s prepoznavnim make upom FOTO: arhiv organizatorja

W. A. S. P. v klasični zasedbi iz 80. let 20. stoletja FOTO: janemperadorsmetalarchives
Zdaj so videti nekoliko manj divje, a to ne pomeni, da njihovi nastopi niso polni energije. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Frontman skupine Blackie Lawless s prepoznavnim make upom FOTO: arhiv organizatorja
S. I.
 29. 10. 2025 | 09:40
2:14
A+A-

Nocoj bodo ljubljanski Media Center v organizaciji Kulturnega društva Veseli dihurčki zasedli legendarni W. A. S. P., ena najbolj kontroverznih in ikoničnih heavy metal skupin osemdesetih. Pod vodstvom karizmatičnega frontmana Blackieja Lawlessa bo oder Media Centra zagorel od energije, provokacije in brezčasnih hitov. Aktualna turneja Album ONE Alive! zaznamuje štiri desetletja od izida njihovega prvega albuma, ki nosi ime skupine, na njej pa W. A. S. P. preigravajo celoten album od začetka do konca; seveda ne manjka še dodaten paket uspešnic.

Skupina je v 80. letih razburila konservativno Ameriko s svojim videzom, energijo in divjimi nastopi.

W. A. S. P., ustanovljeni leta 1982 v Los Angelesu, so v ZDA in po svetu hitro postali sinonim za šok rock in glam metal z močno teatralnostjo, divjimi nastopi in provokativnimi besedili. Skupina je razburila konservativno Ameriko osemdesetih let, a hkrati pustila neizbrisen pečat v svetu metala. Skladbe, kot so himna osebne svobode I Wanna Be Somebody, nepogrešljivi del vsake setliste Wild Child in čisti rock'n'roll adrenalin Blind in Texas, so skupino zapisale med največje zvezde žanra.

Skupina W. A. S. P. je bila sredi osemdesetih let tarča ameriškega komiteja PMRC – staršev za zaščito otrok pred moralno spornimi glasbeniki, ki naj bi kvarili mladino. Skupina je svoj boj s PMRC, ki si je prizadeval za opozorilne oznake na nosilcih zvoka, ovekovečila s pesmijo Harder, Faster z albuma v živo Live... in the Raw iz leta 1987.

W. A. S. P. so skozi desetletja dokazali, da niso le produkt osemdesetih, ampak skupina z močnim sporočilom in glasbo, ki še danes dviguje občinstva po vsem svetu. Blackie Lawless je s svojo edinstveno prezenco še vedno magnet, ki pritegne metalce vseh generacij.

Zdaj so videti nekoliko manj divje, a to ne pomeni, da njihovi nastopi niso polni energije. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Zdaj so videti nekoliko manj divje, a to ne pomeni, da njihovi nastopi niso polni energije. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Frontman skupine Blackie Lawless s prepoznavnim make upom FOTO: arhiv organizatorja
Frontman skupine Blackie Lawless s prepoznavnim make upom FOTO: arhiv organizatorja

