TRADICIONALNI KONCERT

Blanški vinogradniki so se pomladili

Koncert Godbe Blanški vinogradniki navdušil s pestrim glasbenim programom.
Blanški vinogradniki FOTO: OSEBNI ARHIV
Blanški vinogradniki FOTO: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 18. 1. 2026 | 08:39
A+A-

Godba Blanški vinogradniki vsako leto v športni dvorani na Blanci pripravi tradicionalni koncert, ki navduši tako občinstvo kot častne goste iz lokalnega okolja. Koncert je bil prežet z občutkom pripadnosti in ponosa, ki ga godba neguje že 25 let, obenem pa so predstavili svojo prvo zgoščenko z 20 skladbami, ki so jih godbeniki posneli v času epidemije. Program je obsegal pester glasbeni preplet, za začetek so zbrane razvedrili s skladbo Na Golici, nadaljevali pa z drugimi nostalgičnimi Avsenikovimi in Slakovimi melodijami, ki so jih ob godbi igrali člani ansambla Runda kvintet.

Posebno svežino je na oder prinesel Otroški pevski zbor Mini kraljestvo, ki je s svojo mladostno energijo navdušil s priredbami svetovnih in domačih uspešnic. Večer sta dodatno obogatila mojstra glasbe, pevec Matjaž Mrak in glasbenik Boris Lah, ki sta s svojim prepoznavnim glasbenim izrazom poskrbela za ganljive trenutke. Vrhunec večera je pripadel najmlajšemu članu godbe, devetošolcu Janu Povšetu, ki je pomladil njihove vrste in s ksilofonom dokazal izjemen talent. Ob vstopu v godbeno družino so mu podarili simbolično darilo. Godba Blanški vinogradniki je znova dokazala, da je mnogo več kot glasbeni sestav; je skupnost, ki povezuje generacije, ohranja tradicijo in ustvarja nove zgodbe. Večer so sklenili z legendarno skladbo Silvestrski poljub in poželi bučen aplavz. 

Jan Povše je najmlajši član godbe, igra ksilofon.
Jan Povše je najmlajši član godbe, igra ksilofon.

