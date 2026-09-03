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Bližata se kar dve Noči Modrijanov: oder bo prava tehnična mojstrovina (FOTO)

Na več kot 500 kvadratnih metrih se bodo prepletali glasba, ples, orkestri in presenečenja, za vse skupaj pa bo skrbela številna tehnična ekipa.
Pripravljajo enega največjih spektaklov doslej. FOTO: ARHIV MODRIJANOV

Pripravljajo enega največjih spektaklov doslej. FOTO: ARHIV MODRIJANOV

Tako je bila videti scena na zadnji Noči Modrijanov v dvorani Zlatorog v Celju. FOTO: ARHIV MODRIJANOV

Tako je bila videti scena na zadnji Noči Modrijanov v dvorani Zlatorog v Celju. FOTO: ARHIV MODRIJANOV

Modrijani bodo Areno Stožice napolnili dva večera zapored. FOTO: MOJCA MAROT

Modrijani bodo Areno Stožice napolnili dva večera zapored. FOTO: MOJCA MAROT

Pripravljajo enega največjih spektaklov doslej. FOTO: ARHIV MODRIJANOV
Tako je bila videti scena na zadnji Noči Modrijanov v dvorani Zlatorog v Celju. FOTO: ARHIV MODRIJANOV
Modrijani bodo Areno Stožice napolnili dva večera zapored. FOTO: MOJCA MAROT
Mojca Marot
 3. 9. 2026 | 11:45
3:22
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Dve Noči Modrijanov, ki bosta 24. in 25. septembra napolnili Areno Stožice, se hitro približujeta, priprave na eno največjih glasbenih produkcij pri nas pa že potekajo s polno paro. Organizatorji razkrivajo tudi prve podrobnosti iz zakulisja, številke pa jasno kažejo, kako zahteven in obsežen projekt letos pripravljajo Modrijani s številno ekipo sodelavcev. Ena največjih posebnosti letošnje prireditve bo oder, ki bo sodil med največje v zgodovini Noči Modrijanov. Visok bo več kot 19 metrov, širok več kot 50 metrov, obsegal pa bo približno 500 kvadratnih metrov. Opremljen bo z dvižnimi ploščadmi in posebnim sistemom tunelov, dogajanje pa bo osvetljevalo več kot tisoč luči.

Za ozvočenje bo uporabljenih približno 130 avdiokanalov za mikrofone, glasbila, orkestre in druge nastopajoče.

Tudi tehnična izvedba bo izjemno zahtevna. »Za ozvočenje bo uporabljenih približno 130 avdiokanalov za mikrofone, glasbila, orkestre in druge nastopajoče. Celotna izvedba bo potekala v živo, zato bo od tehnične ekipe zahtevala izjemno natančnost in usklajenost,« razkriva Blaž Švab, frontman Modrijanov. Posebnost scenografije bodo predvsem dvižni odri, ki bodo lahko hkrati dvignili tudi do 50 nastopajočih. Pod glavnim odrom bo namreč vzpostavljen sistem tunelov, skozi katere se bodo nastopajoči premikali do dvižnih ploščadi in se nato neposredno pred očmi občinstva pojavili na odru.

»Ta sistem je bil izdelan posebej za Noč Modrijanov pod vodstvom Romana Planka in njegove ekipe. Omogočal bo, da se bodo na odru hkrati pojavili celotni ansambli, orkestri in večje skupine nastopajočih,« pojasnjuje Švab. Ta je prav v teh dneh zaznamoval še en osebni jubilej – minilo je namreč 20 let, odkar se je prvič pojavil pred televizijskimi kamerami kot voditelj oddaje V dobri družbi.

Tisoč nastopajočih in 5500 obrokov

Da bo letošnja Noč Modrijanov res velikanski organizacijski zalogaj, potrjujejo tudi druge številke. V enajstih dneh priprav in izvedbe bodo za vse sodelujoče pripravili približno 5500 obrokov hrane. Scenarij prireditve sestavlja kar 99 programskih točk, v katerih se bodo prepletali glasba, ples, zgodbe nastopajočih in številna presenečenja. Vse skupaj bo izvedlo približno tisoč nastopajočih, zato bo moralo biti dogajanje na odru in za njim usklajeno skoraj do sekunde natančno.

Zanimanje občinstva je bilo veliko že več mesecev pred dogodkom. Vstopnice za sedišča so razprodane že od začetka leta, so pa organizatorji med pripravami nekoliko zmanjšali površino odra, zato je na voljo še nekaj vstopnic za stojišča. V dveh večerih naj bi si Noč Modrijanov ogledalo več kot 20 tisoč obiskovalcev. Oba večera bosta programsko skoraj identična, za obiskovalce pa bo poskrbljeno tudi pri prihodu na prizorišče. Do Arene Stožice bo namreč zagotovljen brezplačen prevoz z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa.

Tako je bila videti scena na zadnji Noči Modrijanov v dvorani Zlatorog v Celju. FOTO: ARHIV MODRIJANOV
Tako je bila videti scena na zadnji Noči Modrijanov v dvorani Zlatorog v Celju. FOTO: ARHIV MODRIJANOV

Modrijani bodo Areno Stožice napolnili dva večera zapored. FOTO: MOJCA MAROT
Modrijani bodo Areno Stožice napolnili dva večera zapored. FOTO: MOJCA MAROT

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