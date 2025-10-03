Postavna rjavolasa belka s toplimi rjavimi očmi Tilly Norwood bi lahko postala nova zvezda Hollywooda, nekateri v njej vidijo kar naslednico Scarlett Johansson ali Natalie Portman. Igralska srenja v Hollywoodu pa je ogorčena, Tilly je namreč ustvarila umetna inteligenca. Razburjenje je doseglo vrhunec, ko so ustvarjalci Norwoodove objavili, da se igralka, ki ni človeško bitje, pogaja z agencijami za talente.

Ustvarili so jo v danskem podjetju Particle 6, ki izkorišča umetno inteligenco, za njim pa stoji tudi studio Xicoia za umetne talente. Pred nekaj meseci so jo brez velikega pompa spustili v naš svet s pomočjo družbenih omrežij, zaigrala je tudi v komičnem skeču, ki ga je v celoti ustvaril računalniški sistem. »Čeprav sem delo umetne inteligence, v tem trenutku občutim resnična čustva. Veselim se vsega, kar me še čaka,« piše na njeni spletni strani.

Stvaritev umetne inteligence Tilly Norwood, ki se izdaja za igralko, je v Hollywoodu sprožila razpravo o prihodnosti igralcev.

V Hollywoodu so na nogah, pojav nove »igralke« so obsodili vsi največji igralski sindikati. Ostro so se odzvale tudi velike zvezde Emily Blunt, Natasha Lyonne in Whoopi Goldberg, je poročal BBC. Ko so Emily Blunt med pogovorom za Variety pokazali videoposnetek skreirane igralke, je osuplo izjavila: »To je umetna inteligenca? Moj bog, zaj… so nas.« Nato se je obrnila neposredno na agente: »To je resnično zastrašujoče. Agenti, prosim vas, ne počnite tega. Ustavite se, prosim. Ne oropajte nas naših človeških stikov.«

Natasha Lyonne meni, da bi morali bojkotirati vse igralske agencije, ki bodo sodelovale z Norwoodovo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Na srečanju predstavnikov filmske industrije v Zürichu ta konec tedna je več filmskih agentov pokazalo zanimanje, da bi prek studia Xicoia sklenili pogodbo z Norwoodovo, je poročal hollywoodski portal Deadline. Igralka in režiserka Natasha Lyonne pa meni, da bi morali bojkotirati vse igralske agencije, ki bodo sodelovale z njo.

Lahko bi postala naslednja Scarlett Johansson ali Natalie Portman

In kako na zavračanje odgovarjajo v podjetju Particle 6? Direktorica Eline van der Velden, ki je tudi igralka in komičarka, se je na kritike odzvala z izjavo na Instagramu: »Tistim, ki so se razjezili zaradi kreacije mojega lika z umetno inteligenco, naj povem, da ta ni nadomestek za ljudi, ampak ustvarjalno delo – umetnina.« Po njenih besedah gre za nekaj podobnega kot v animaciji, lutkarstvu in računalniško ustvarjenih podobah, ki odpirajo nove možnosti, ne da bi izrinile igro v živo. In vendar je ena njenih želja, da bi Tilly postala naslednja Scarlett Johansson ali Natalie Portman.

Emily Blunt se je ostro odzvala na stvaritev UI. FOTO: Valerie Macon/Afp

Za Hollywood problem ni nov, prav uporaba umetne inteligence je bila ena glavnih točk, okrog katere so se poenotili med dolgotrajnimi stavkami pred dvema letoma, na katerih so pisci in igralci zahtevali, naj jih zaščitijo pred novo tehnologijo. Norwood »ni igralka, temveč lik, ki ga je ustvaril računalniški program, ki je bil razvit na podlagi dela neštetih profesionalnih igralcev,« je v izjavi poudaril Sindikat ameriških filmskih in televizijskih umetnikov (SAG-AFTRA). Kot so dodali, je lik tako brez življenjskih izkušenj, iz katerih bi lahko črpal, kot čustev, v preteklosti pa je bilo že videti, da »gledalci niso zainteresirani za ogled računalniško ustvarjenih vsebin, ki niso povezane s človeško izkušnjo«.

Več filmskih agentov je pokazalo zanimanje, da bi sklenili pogodbo z Norwoodovo. FOTO: Handout Via Reuters

Sindikata sta agencije in studie opozorila, da bi bila uporaba Tilly Norwood sporna glede na dogovor, ki so ga sklenili po koncu stavke leta 2023. Uporaba umetne inteligence ne rešuje problema, ampak ustvarja nove, svarijo, od kraje igralskih stvaritev, odpuščanja igralcev in ogrožanja eksistence izvajalcev do razvrednotenja umetnosti, ki jo ustvarja človek.