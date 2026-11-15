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UŠESA

Bobnar skupine Duran Duran končuje glasbeno kariero: rocker se poslavlja zaradi zvonjenja

Roger Taylor težko odločitev sprejel zaradi težav z ušesi.
Andy Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes in John Taylor leta 2003 FOTO: Peter Morgan/Reuters

Andy Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes in John Taylor leta 2003 FOTO: Peter Morgan/Reuters

Roger ima hude težave s sluhom. FOTO: Duranduranies

Roger ima hude težave s sluhom. FOTO: Duranduranies

Trije člani skupine s priimkom Taylor niso v sorodu. FOTO: Duranduranies

Trije člani skupine s priimkom Taylor niso v sorodu. FOTO: Duranduranies

Andy Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes in John Taylor leta 2003 FOTO: Peter Morgan/Reuters
Roger ima hude težave s sluhom. FOTO: Duranduranies
Trije člani skupine s priimkom Taylor niso v sorodu. FOTO: Duranduranies
T. H.
 15. 11. 2026 | 07:44
2:03
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Bobnar legendarne britanske pop-rock skupine Duran Duran Roger Taylor se zaradi vse hujšega tinitusa umika iz skupine. 66-letni glasbenik je po zdravniškem posvetu sklenil, da mora dati prednost svojemu zdravju, predvsem zaščiti sluha. Novico so potrdili tudi preostali člani skupine na družbenem omrežju Instagram.

Za Taylorja odločitev ni bila lahka. »To je ena najtežjih odločitev, kar sem jih kdaj moral sprejeti. Igranje bobnov v tej skupini je bilo veselje mojega življenja,« je zapisal v izjavi. A težave s tinitusom, nadležnim zvonjenjem oziroma šumenjem v ušesih, se stopnjujejo. »Prišel sem do točke, ko moram poslušati svoje telo in zdravnike,« je pojasnil.

Trije člani skupine s priimkom Taylor niso v sorodu. FOTO: Duranduranies
Trije člani skupine s priimkom Taylor niso v sorodu. FOTO: Duranduranies

Taylor je bil del skupine v njenem najuspešnejšem obdobju v 80. letih, ko so Duran Duran postali eno največjih imen svetovne pop-rock scene. Med njihovimi najbolj prepoznavnimi uspešnicami je skladba Hungry Like the Wolf iz leta 1982, ki je skupini prinesla mednarodno prepoznavnost. Bobnar se je po večletni odsotnosti vrnil leta 2001, ko se je združila prvotna zasedba.

Preostali člani, pevec Simon Le Bon, klaviaturist Nick Rhodes in basist John Taylor, so mu ob slovesu izrazili podporo. »Roger je naš brat. Pomagal je ustvariti zvok skupine Duran Duran in bo vedno del naše zgodbe,« so poudarili. Dodali so, da njegovo odločitev popolnoma razumejo in mu želijo predvsem zdravja in sreče.

Roger ima hude težave s sluhom. FOTO: Duranduranies
Roger ima hude težave s sluhom. FOTO: Duranduranies

Skupina je doživela že več kadrovskih sprememb. Kitarist Andy Taylor, ki se je spopadal z rakom prostate, je zasedbo zapustil leta 2016. Zanimivo je, da trije člani skupine s priimkom Taylor – Roger, John in Andy – sploh niso v sorodu.

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