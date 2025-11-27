Bogat program Animateke: na svoj račun bodo prišli odrasli in otroci

V svet animiranega filma ponovno vabi mednarodni festival animiranega filma Animateka. Letošnja 22. izvedba se začenja prihodnji ponedeljek. Vse do prihodnje nedelje bo v Kinodvoru in Slovenski kinoteki na ogled približno 300 celovečernih in kratkih filmov z vsega sveta za otroke in odrasle. Letošnja edicija je posvečena letos umrlemu britansko-irskemu animatorju Philu Mulloyu, ki je bil v preteklosti že gost Animateke. Festival s projekcijo izbranih filmov, ki so nastali v okviru projekta Gazi z ljubeznijo, izraža tudi podporo Palestincem.

Festival letos s projekcijo izbranih filmov izraža podporo Palestincem. FOTO: Animateka

V petih sklopih tekmovalnega programa, enem več kot lani, je letos 31 filmov, od tega eden slovenski, Vsemir-Meja na mirenskem pokopališčuin. Na ogled bo hrvaško-slovenska koprodukcija Fačuk, prvenec hrvaške avtorice. V Slonovem tekmovalnem programu animiranih filmov za otroke bo še slovenski kratki film Dekle, ki se ni balo medvedov Lee Vučko. V sklopu Mladi talenti Evrope bodo na ogled kratki animirani filmi Stop!, Arahnofobija, Deconstructionin Naša Gospa Trohnenja, v sklopu Študentska panorama pa še kratki animirani film Mi se imamo radi

Kot je za STA o trenutnem stanju slovenskega animiranega filma ocenil programski direktor festivala Igor Prassel, se specializirano z animiranim filmom kot edini v Sloveniji ukvarjajo študenti Akademije za umetnost Univerze Nova Gorica, ki delajo zelo uspešne filme, v profesionalni produkciji pa se je po njegovih besedah mogoče zgodilo prestopno leto, saj za prihodnje leto pričakuje več slovenskih filmov. Kot pomembno je poudaril dejstvo, da je tudi Slovenski filmski center z oblikovanjem tretjega stebra, ki je namenjen prav in samo animiranemu filmu, temu dal več veljave.

Žirija s štirih celin

V glavnem tekmovalnem programu bodo sicer letos na ogled filmi, ki po besedah Prassela geografsko segajo vse od Italije na jugozahodu do Estonije na severovzhodu ter do Albanije in Grčije na jugovzhodu ter Poljske na vzhodu, poudarek festivala pa tradicionalno ostaja na srednji in vzhodni Evropi. Člani velike žirije letos prihajajo s kar štirih celin: francoski animator Pierre-Luc Granjon, ki je tudi letošnji rezidenčni umetnik festivala, angleška animatorka Elizabeth Hobbs, kanadska ilustratorka in animatorka Michele Lemieux, argentinski režiser, ilustrator in animator Juan Pablo Zaramella in kitajska animatorka Yantong Zhu, ki je tudi direktorica in ustanoviteljica pekinškega festivala Teden animiranega filma Feinaki.

300 CELOVEČERNIH in kratkih filmov bo prikazanih.

V nove razstavne prostore Slovenske kinoteke bo v času festivala vabila tudi razstava, ki prikazuje zakulisje izdelave celovečernega animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta, ki je nastal v sodelovanju med avtorji in producenti iz Slovenije, Francije, Češke in Slovaške. Na novi lokaciji, v umetniškem prostoru Cirkulacija 2 v podhodu Ajdovščina, bo letos potekal sklop AR projekti. AnimatekaPRO bo na pogovore z avtorji in predavanji vabila v Staro mestno elektrarno.

Razstava prikazuje zakulisje izdelave celovečernega animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta. FOTO: Animateka