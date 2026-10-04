Bojan Cvjetićanin takole užival na koncertu v Ljubljani z znano tujo pevko (VIDEO)

Pevec glasbene skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin se je to soboto udeležil koncerta priljubljenega raperskega dvojca, Jale Brata in Bube Corellija, ki je potekal v ljubljanski dvorani Stožice. Na koncertu je bil s srbsko pevko Milico Pavlović. Sodeč po posnetkih sta izredno uživala, plesala in prepevala hite omenjenega dvojca.

Milica Pavlović je na Instagramu objavila več posnetkov s sobotnega koncerta. Ob tem pa zapisala: »Kakšno navdušenje ... Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje tako odlično zabavala.« Priljubljena glasbenika sta si koncert lahko ogledala z VIP tribune, tako da sta imela več kot odličen pogled na dogajanje.

Triurni koncert

Jala Brat in Buba Corelli sta pred približno 9000 obiskovalci pripravila skoraj triurni koncertni maraton, poln uspešnic, svetlobnih učinkov in množičnega prepevanja. Kot smo poročali, so bile vstopnice za parter že pred dogodkom praktično razprodane, Slovenske novice pa smo med svoje bralce razdelile tudi šest vstopnic za koncert.