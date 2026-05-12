Bor Zuljan odhaja iz Šank Rock, ve pa se že, kdo ga bo nadomestil

Po več kot treh desetletjih sodelovanja se od legendarne velenjske skupine Šank Rock poslavlja njihov dolgoletni kitarist Bor Zuljan. Novico je glasbenik potrdil v oddaji POP IN, kjer je dejal, da je napočil čas za samostojno glasbeno pot in ustvarjanje glasbe, ki po njegovem mnenju ni več ustrezala usmeritvi skupine. Zuljan je poudaril, da razhod ni bil nenaden ali konflikten, ampak odločitev, ki je zorela dlje časa. Člani skupine naj bi se razšli sporazumno in v prijateljskem tonu. Ob tem je razkril tudi, da že pripravlja novo avtorsko glasbo, ki bo ostala v rock okvirih, vendar bo bolj progresivno usmerjena in osebno obarvana. Prvi samostojni singel naj bi izšel že v prihodnjih tednih.

Šank Rock pa ne bodo ostali brez kitare...

Skoraj sočasno z novico o Zuljanovem odhodu so člani benda na družbenih omrežjih zapisali, da se vračajo »spet tja na začetek«. Ta stavek je med oboževalci sprožil številna ugibanja, saj mnogi menijo, da bi to lahko pomenilo vrnitev katerega izmed prvih kitaristov skupine. Prvi kitarist Šank Rocka je bil Miro Mramor, kmalu zatem pa je pomembno vlogo prevzel Zvone Hranjec, ki je zaznamoval zgodnje obdobje skupine v osemdesetih letih.

Skupina Šank Rock še z Borom Zuljanom. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Skupina Šank Rock sicer velja za eno ključnih imen slovenskega rocka. Nastala je leta 1982 v Velenju in skozi desetletja ustvarila številne uspešnice, kot so Pravljica o mavričnih ljudeh, Metulj, Puščava sna in Ker te ljubim. Današnjo zasedbo so do nedavnega sestavljali pevec Matjaž Jelen, basist Cveto Polak, klaviaturist Samo Jezovšek, bobnar Aleš Uranjek in Bor Zuljan na kitari.

Bor Zuljan je sicer eden najbolj prepoznavnih slovenskih rock kitaristov. S Šank Rockom je, z nekaj prekinitvami, sodeloval od leta 1990 dalje in soustvaril številne njihove največje uspešnice. V zadnjem obdobju je bil pogosto v središču medijske pozornosti tudi zaradi zveze z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Prav povečana medijska izpostavljenost je po mnenju nekaterih pripomogla tudi k ponovni priljubljenosti skupine in večjemu zanimanju za njihove koncerte. Čeprav je njegov odhod za številne oboževalce presenečenje, pa se zdi, da se tako za Bora Zuljana kot za Šank Rock odpira novo poglavje. Bend namiguje na vrnitev h koreninam, Zuljan pa na bolj avtorsko in eksperimentalno glasbeno pot. Kdo od dveh kandidatov točno utegne biti novi oziroma stari kitarist skupine, pa za zdaj ostaja skrivnost.