Bosi so predstavili svojo prvo

Etno-folk glasbena skupina Bosi je leto 2025 zaključila z izjemnim mejnikom. Posneli so namreč prvih deset avtorskih skladb Zdravka Pattyja, dolgoletnega ustvarjalca in glasbenega vodje skupine, ob tem so pripravili predstavitev skladb s prve zgoščenke. Glasbeni večer je potekal v mladinskem klubu Jama Kulturno-upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici. Dogodek je postregel s pristnim etno-folk vzdušjem, druženjem s prijatelji ter praznično energijo, ki jo skupina vedno znova prinese na oder. Organizatorji so bili predvsem veseli, da se je dogodka udeležilo veliko ljudi, ki cenijo domačo ustvarjalnost in jih zanima zgodba novega glasbenega projekta, na katerega so člani skupine Bosi upravičeno ponosni.

Bosi sicer svoje pesmi v prleščini ustvarjajo že sedmo leto, v nastajanju pa je že druga pesmarica. Ustanovna člana skupine, ki deluje od leta 2019, sta Zdravko Patty in Irena Skotnik, preostali člani so se v teh letih menjavali, zdaj pa je z njima na harmoniki Iztok Senčar iz Križevcev pri Ljutomeru, ki so mu bile skladbe tako všeč, da se je odločil po 40 letih vzeti harmoniko spet v roke. Od februarja do novembra se je tako naučil vseh deset pesmi Zdravka Pattyja in jih na pamet zaigral na koncertu ob izidu zgoščenke.

Dogodek so popestrili nastopi Harmonikarskega orkestra Mikola in pevke Tanje Mikola iz Vojnika, prireditev pa je povezoval Stanko Mikola, tonski mojster, ki je Skotnikovo in Pattyja spoznal na folklorno obarvanem etno večeru v Celju. Njun nastop mu je bil tako všeč, da ju je vzpodbudil k snemanju in vse skupaj pravzaprav do konca izvedbe tudi organiziral. Deset skladb sicer še zdaleč ni vse, kar obstaja že napisanega v notah in besedilih Zdravka Pattyja, zato je v načrtu že druga pesmarica in tudi snemanje skladb za naslednji nosilec zvoka, so obljubili Irena, Iztok in Zdravko.