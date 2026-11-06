Boštjan Leben in Damir Halilić Hal združila glasbene svetove in navdušila s kitarskimi mojstrovinami (VIDEO)

V ljubljanskem Daktariju sta se predstavila priznana kitarista Boštjan Leben in Damir Halilić Hal, ki sta občinstvu približala svoja najnovejša glasbena projekta. Ob pogovoru o ustvarjanju sta pokazala tudi svoje kitarsko znanje in zaigrala nekaj avtorskih skladb.

Ljubljanski Daktari je gostil glasbeno srečanje slovenskega kitarista Boštjana Lebna in hrvaškega kitarskega virtuoza Damirja Halilića Hala, ki sta predstavila svoja najnovejša glasbena projekta. Leben je spregovoril o albumu Traces, ki ga je ustvaril skupaj z ameriško glasbenico Yvette Holzwarth, Hal pa o projektu 6&12 (Bonus 9) Part 1. Pogovor je vodil Jure Potokar, dogodka pa so se udeležili tudi predstavniki glasbene scene in medijev.

Boštjan Leben in Damir Halilić Hal. FOTO: Press

Glasbenika sta obiskovalcem približala svoji ustvarjalni poti, razkrila nekaj zanimivosti iz ozadja nastajanja novih skladb in predstavitev popestrila z igranjem v živo. Boštjan Leben, ki že več kot tri desetletja ustvarja glasbo, v svojem delu prepleta različne glasbene tradicije in sodobne izrazne pristope. Kot skladatelj, producent, kitarist in pedagog se je izpopolnjeval v Evropi, ZDA in Indiji, ustvarjal pa je tudi glasbo za gledališče in televizijo. Z ameriško vokalistko in violinistko Yvette Holzwarth je združil moči pri albumu Traces, ki ga je junija napovedal singel Once. Septembra sta predstavila še skladbo Chloe, za katero se skriva ganljiva osebna zgodba. Holzwarthova je pojasnila, da govori o bližnji osebi, ki je nenadoma odšla, ne da bi drugim razkrila svojo stisko in bolečino. Album z desetimi skladbami raziskuje odnos med zvokom, tišino in človeškimi občutji.

Nič manj zanimiva ni glasbena pot Damirja Halilića Hala, ki v svojem ustvarjanju povezuje klasično glasbo, jazz, blues, rock in mediteranske vplive. Njegov projekt 6&12 (Bonus 9) je nastajal štiri leta, posebno pozornost pa vzbuja zaradi uporabe treh različnih kitar: šeststrunske, 12-strunske in devetstrunske kitare Croatica. Projekt je zasnoval kot obsežno zbirko 51 skladb, v katerih raziskuje različne glasbene svetove in izrazne možnosti akustične kitare. Septembra je predstavil tudi skladbo Latin Arabic, v kateri združuje latinskoameriške in arabske glasbene vplive. Za svoje glasbeno ustvarjanje je Hal prejel tudi ugledno hrvaško glasbeno nagrado porin.

FOTO: Denis Papič

Predstavitev v Daktariju pa ni ostala zgolj pri besedah. Leben in Hal sta prijela za kitari in obiskovalcem v živo zaigrala nekaj svojih avtorskih skladb, s čimer sta pokazala različna ustvarjalna pristopa in bogastvo zvokov, ki jih ponuja kitara. Sproščeno druženje je tako obiskovalcem omogočilo neposreden stik z glasbenikoma, njunimi zgodbami in glasbo, ki presega žanrske meje. Čeprav prihajata iz različnih glasbenih okolij, ju povezuje predanost ustvarjanju in nenehnemu raziskovanju novih zvočnih možnosti.