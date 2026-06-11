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GLASBA

Boštjan Leben in Yvette Holzwarth napovedujeta album »Traces« s singlom »Once«

Glasbeno se je izpopolnjeval v Evropi, ZDA in Indiji.
Boštjan Leben je skladatelj, producent in kitarist z več kot tridesetletno glasbeno potjo. Je tudi glasbeni pedagog, ki raziskuje zvok in človeško izkušnjo. FOTO: Press
Boštjan Leben je skladatelj, producent in kitarist z več kot tridesetletno glasbeno potjo. Je tudi glasbeni pedagog, ki raziskuje zvok in človeško izkušnjo. FOTO: Press
N. Č.
 11. 6. 2026 | 15:10
2:04
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Boštjan Leben, skladatelj, producent, kitarist, oblikovalec zvoka, studijski glasbenik in pedagog, že več kot tri desetletja gradi svojo ustvarjalno pot, ki presega običajne glasbene okvirje. Njegovo delo raziskuje povezave med zvokom, človekovo izkušnjo in različnimi kulturnimi tradicijami. Glasbeno se je izpopolnjeval v Evropi, ZDA in Indiji, pri čemer ga je vedno zanimal predvsem pomen glasbe kot univerzalnega jezika in arhetipskega načina človeškega izražanja.

V svoji bogati karieri je Leben ustvaril glasbo za gledališke predstave, televizijske projekte in eksperimentalne glasbene zasedbe, hkrati pa je kot avtor in izvajalec izdal vrsto samostojnih albumov. Med njimi so Saute Surmadi, Aphrodisiac, Wu-Wei, Ritual, Night Songs, Letters, Atisarga in najnovejši projekt Traces. Ob ustvarjanju je več kot trideset let posvečen tudi poučevanju kitare, kot radijski avtor pa je pripravil več kot 900 oddaj o bluesu, jazzu in etno glasbi.

FOTO: Press
FOTO: Press

Če bi moral svojo ustvarjalno pot opisati sam, bi se videl kot popotnika, trubadurja in iskalca izgubljene skladnosti, ki verjame v dialog med liriko in zvokom. Na njegov glasbeni svet so skozi leta močno vplivali ustvarjalci, kot so Tom Waits, Nick Cave in Leonard Cohen, predvsem pa prepričanje, da se nekatere skrivnosti življenja najlažje razkrijejo skozi glasbo.

Single »Once« v duetu z Yvette Holzwarth napoveduje album Traces, ki bo v celoti izšel to jesen. Na njem bo zbirka desetih skladb, ki se ne uklanjajo hitrim trendom, temveč gradijo prostor za poslušanje, premišljevanje in notranjo zbranost. Prihajajoči album je glasbeni esej, ki raziskuje mejo med zvokom in tišino, med osebnim in univerzalnim, med trenutkom in večnostjo.

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