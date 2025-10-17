  • Delo d.o.o.
ZVEZDNIKA

Bradley in Margot v novi kriminalki? To namigujeta Pitt in Clooney

Zvezdnika naj bi nastopila v predzgodbi znane gangsterske trilogije Oceanovi. Govori se tudi o nadaljevanju trilogije z Georgeem Clooneyjem in Bradom Pittom.
Bradley Cooper se poteguje za vlogo v projektu Oceanovi. FOTO: Justin Tallis/AFP
Margot Robbie naj bi imela glavno vlogo. FOTO: Kena Betancur/AFP
Brad Pitt in George Clooney namigujeta na nadaljevanje filmske serije. FOTO: Reuters
STA/ S. I.
 17. 10. 2025 | 08:56
1:44
A+A-

Hollywoodska zvezdnika Bradley Cooper in Margot Robbie bi se lahko kmalu znašla pred kamero v skupni filmski pustolovščini. Po poročanju ameriških medijev se Cooper pogaja o vlogi v načrtovanem projektu Oceanovi, ki bo pripovedoval predzgodbo znane gangsterske trilogije Stevena Soderbergha. Robbie naj bi v njem odigrala glavno vlogo.

Avstralka igralka naj bi pri filmu sodelovala tudi kot producentka s svojim podjetjem LuckyChap Entertainment. Režiser filma bo Lee Isaac Chung. O zgodbi filma po scenariju Carrie Solomon je sicer znanega bore malo, po poročanju revije The Hollywood Reporter pa naj bi se dogajala v Evropi v 60. letih 20. stoletja.

Soderbergh je kot režiser za svoje tri filme o Oceanovih med letoma 2001 in 2007 pred kamero pripeljal zvezdnike, kot so George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon in Julia Roberts. Duhoviti trilerji pripovedujejo o kriminalcih, ki načrtujejo velik rop. Mojstra prevare Dannyja Oceana je odigral Clooney.

Leta 2018 so pri Warner Bros. poskrbeli za nadaljevanje z žensko igralsko zasedbo Oceanovih 8, v katerem sta med drugimi nastopili Sandra Bullock in Cate Blanchett. Po poročanju medijev obstajajo tudi načrti za snemanje Oceanovih 14 v režiji Davida Leitcha. Snemanje nadaljevanja Soderberghove trilogije bi se lahko začelo že prihodnje leto. 

