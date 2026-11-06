Branko Đurić - Đuro in Tanja Ribič sta v tujini blestela na rdeči preprogi (FOTO)

Na Poljskem je te dni potekala slavnostna premiera filma Lachtara. Tęsknota, v katerem eno osrednjih vlog igra Branko Đurić - Đuro. Priljubljeni igralec se je dogodka udeležil v družbi žene Tanje Ribič, s katero sta se sprehodila po rdeči preprogi in pozirala zbranim fotografom. Čeprav je bil večer posvečen njegovemu novemu filmskemu projektu, je precej pozornosti pritegnila tudi igralka, ki je za to priložnost izbrala posebno elegantno večerno opravo.

Tanja je posegla po dolgi črni obleki z dolgimi rokavi in izrazitim izrezom v obliki črke V. Preprost, a učinkovit kroj je v pasu dopolnjevala opazna srebrna zaponka, ki je temni kreaciji dodala pridih svečanosti. Igralka je videz zaokrožila z nežnim nakitom, speto pričesko in rdečo šminko, ki je poskrbela za ravno pravšnji barvni poudarek. Namesto izrazitih modnih dodatkov je tako v ospredje postavila premišljeno kombinacijo klasičnih elementov, ki je bila primerna za slavnostno filmsko premiero.

Za seboj ima še en pomemben mejnik v igralski karieri.

Tudi Đurić je ostal zvest črnini. K suknjiču in hlačam je oblekel črno srajco z nekoliko odpetim ovratnikom, celotno podobo pa dopolnil s temnimi sončnimi očali. Zakonca sta bila tako barvno povsem usklajena, vsak pa je skupnemu nastopu dodal svoj prepoznavni slog. Film Lachtara. Tęsknota je poljsko-grška drama režiserja Sebastiana Chondrokostasa, ki v ospredje postavlja zapleten odnos med očetom in sinom. Đurić upodablja grškega očeta, ki se po dolgih letih sreča s sinom. Skupaj se iz Aten odpravita na dolgo pot proti Poljski, med katero postopoma odkrivata družinsko preteklost in poskušata razumeti razloge za svojo odtujenost. Potovanje s starim avtomobilom postane tudi priložnost za soočenje z zamolčanimi spomini in dogodki, ki so zaznamovali njuni življenji.

Ustvarjalci filma na slavnostni premieri

Osebna zgodba je tesno povezana s širšim zgodovinskim ozadjem. Film se namreč dotika usode grških beguncev, ki so po državljanski vojni leta 1949 zatočišče našli na Poljskem, ter vprašanj pripadnosti, spomina in družinskih vezi, ki ostanejo tudi po desetletjih ločenosti. Ob Đuriću v filmu nastopata še Filip Pławiak in Sarina Farhadi. Novo filmsko delo je bilo predstavljeno tudi na sarajevskem filmskem festivalu. Slavnostna premiera je bila zato za ustvarjalce pomemben korak na poti do občinstva, za Đurića pa še ena priložnost, da se predstavi v mednarodni produkciji.