  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PESEM PODARILA MAMI IN BABICI

Brata Krajnčan napovedujeta tudi film, skupni projekt se širi onkraj glasbe

Pri nastanku novega albuma so sodelovali tudi priznani glasbeniki in producenti iz Londona.
Brata Krajnčan sta prvič združila moči na skupnem albumu The only thing I know. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv
Brata Krajnčan sta prvič združila moči na skupnem albumu The only thing I know. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv
Roman Turnšek
 22. 5. 2026 | 05:40
3:21
A+A-

​Žigan in Kristijan Krajnčan, sinova Romane Krajnčan in Lojzeta Krajnčana, sta izdala prvi skupni album The only thing I know, s katerim sta prvič celovito združila svoje ustvarjalne poti. Čeprav oba že vrsto let delujeta samostojno in vsak razvija svoj izraz, ju je glasba vedno povezovala tudi zasebno. Oba sta odraščala v izrazito glasbenem okolju, a sta si, podobno kot njuni starši, ustvarila vsak svojo umetniško identiteto. Prav ta raznolikost je danes ena glavnih značilnosti njunega skupnega projekta. »Posebnost albuma je tudi njegova raznovrstnost. Na njem je avtorska glasba, ki sega od klasične glasbe do tribal housea, jazza, etna in alternativnega rocka, vključuje pa tudi priredbe, kot sta Mati, bodiva prijatelja in Rožmarin,« pravi Kristijan.

Da je prav raznolikost ena največjih odlik albuma, meni tudi njegov brat Žigan. »Mislim, da se na albumu najde nekaj za vsakogar,« pravi in dodaja, da ima projekt zanj tudi izrazito osebno noto. »Pesem Mati, bodiva prijatelja je posvečena najini mami, Rožmarin pa najini babici. Če njiju ne bi bilo, tudi naju ne bi bilo. Zato se nama zdi lepo, da sva jima lahko tudi na tak način pokazala hvaležnost, spoštovanje in ljubezen.«

Album je predvsem zgodba o povezanosti, družini in glasbi.
Album je predvsem zgodba o povezanosti, družini in glasbi.

Pomembno vlogo pri nastajanju albuma so imeli sodelujoči glasbeniki in producenti. Kristijan izpostavlja predvsem sodelovanje z Rokom Zalokarjem, ki je posnel in produciral večino albuma.

Ustvarjalno sodelovanje želita razširiti

Album je nastajal kot preplet njunih različnih pogledov, idej in glasbenih vplivov, hkrati pa tudi kot odraz posebne povezanosti, ki jo imata kot brata. »Delati z bratom je drugače. Poleg glasbene povezave je vedno prisotna tudi tista bratska vez, ki je zapisana v DNK. Mislim, da nama prav ta življenjska povezanost omogoča, da se lahko skupaj v glasbo potopiva še globlje,« pravi Žigan. Dodaja, da prav ta odnos daje albumu posebno iskrenost in širino. »Skladbe, ki so na njem, so skladbe, ki naju povezujejo, zato je album tudi tako raznolik.«

Pomembno vlogo pri nastajanju albuma so imeli sodelujoči glasbeniki in producenti. Kristijan izpostavlja predvsem sodelovanje z Rokom Zalokarjem, ki je posnel in produciral večino albuma. »Rok se je res poglobil v najin odnos in energijo ter veliko prispeval pri odločitvah in idejah,« poudarja. Pri projektu so sodelovala tudi priznana mednarodna imena: skladbi Snežinke pepela in Palm For You je produciral londonski glasbenik in producent Femi Temowo, nekdanji kitarist Amy Winehouse, s katerim so sodelovali že pri Žiganovem prejšnjem albumu Fusion Reactor. Mastering omenjenih skladb je pripravil Chris Pavey, mastering celotnega albuma pa Alistar McNeill. The only thing I know pa po besedah bratov ni njun zadnji skupni projekt. Poleg nadaljnjega glasbenega sodelovanja pripravljata tudi film, s katerim želita ustvarjalno sodelovanje razširiti še na druga umetniška področja.

Več iz teme

Žigan in Kristijan KrajnčanalbumkoncertglasbaKristijan Krajnčanglasbeniknov album
ZADNJE NOVICE
06:31
Premium
Novice  |  Slovenija
GLASOVANJE ZA IZVOLITEV NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE

Na potezi ustavni sodniki, Janez Janša uspešno čez zadnje ovire do nove vlade

Mu načrte lahko prekrižata skupina državljanov in raper?
Aleksander Brudar22. 5. 2026 | 06:31
06:17
Premium
Novice  |  Slovenija
SREČANJE Z MEDVEDOM

Leto dni po napadu spet srečala medveda, šestdesetletnica iz Gradišča je bila hudo ranjena

Jezi jo, da so vsa pravila za ravnanje odpovedala.
Aleksander Brudar22. 5. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tri astrološka znamenja, ki ne spoštujejo tujih meja

Nekateri preprosto ne vedo, kje se končajo njihove želje, mnenja in potrebe ter kje se začnejo meje drugih.
22. 5. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Ana Maria Mitič: Zaradi izdaj sem zrasla (Suzy)

Voditeljica, glasbenica in igralka nas pričaka natanko takšna, kot jo poznamo – iskriva, duhovita in brez dlake na jeziku, a hkrati presenetljivo prizemljena.
22. 5. 2026 | 06:00
05:40
Bulvar  |  Glasba in film
PESEM PODARILA MAMI IN BABICI

Brata Krajnčan napovedujeta tudi film, skupni projekt se širi onkraj glasbe

Pri nastanku novega albuma so sodelovali tudi priznani glasbeniki in producenti iz Londona.
Roman Turnšek22. 5. 2026 | 05:40
05:22
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Sonce v dvojčkih: prihaja čas besed, idej in nemirnih misli

Lahko bomo raztreseni, površni in prehitri.
22. 5. 2026 | 05:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Brata Krajnčan napovedujeta tudi film, skupni projekt se širi onkraj glasbe