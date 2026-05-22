Brata Krajnčan napovedujeta tudi film, skupni projekt se širi onkraj glasbe

​Žigan in Kristijan Krajnčan, sinova Romane Krajnčan in Lojzeta Krajnčana, sta izdala prvi skupni album The only thing I know, s katerim sta prvič celovito združila svoje ustvarjalne poti. Čeprav oba že vrsto let delujeta samostojno in vsak razvija svoj izraz, ju je glasba vedno povezovala tudi zasebno. Oba sta odraščala v izrazito glasbenem okolju, a sta si, podobno kot njuni starši, ustvarila vsak svojo umetniško identiteto. Prav ta raznolikost je danes ena glavnih značilnosti njunega skupnega projekta. »Posebnost albuma je tudi njegova raznovrstnost. Na njem je avtorska glasba, ki sega od klasične glasbe do tribal housea, jazza, etna in alternativnega rocka, vključuje pa tudi priredbe, kot sta Mati, bodiva prijatelja in Rožmarin,« pravi Kristijan.

Da je prav raznolikost ena največjih odlik albuma, meni tudi njegov brat Žigan. »Mislim, da se na albumu najde nekaj za vsakogar,« pravi in dodaja, da ima projekt zanj tudi izrazito osebno noto. »Pesem Mati, bodiva prijatelja je posvečena najini mami, Rožmarin pa najini babici. Če njiju ne bi bilo, tudi naju ne bi bilo. Zato se nama zdi lepo, da sva jima lahko tudi na tak način pokazala hvaležnost, spoštovanje in ljubezen.«

Album je predvsem zgodba o povezanosti, družini in glasbi.

Pomembno vlogo pri nastajanju albuma so imeli sodelujoči glasbeniki in producenti. Kristijan izpostavlja predvsem sodelovanje z Rokom Zalokarjem, ki je posnel in produciral večino albuma.

Ustvarjalno sodelovanje želita razširiti

Album je nastajal kot preplet njunih različnih pogledov, idej in glasbenih vplivov, hkrati pa tudi kot odraz posebne povezanosti, ki jo imata kot brata. »Delati z bratom je drugače. Poleg glasbene povezave je vedno prisotna tudi tista bratska vez, ki je zapisana v DNK. Mislim, da nama prav ta življenjska povezanost omogoča, da se lahko skupaj v glasbo potopiva še globlje,« pravi Žigan. Dodaja, da prav ta odnos daje albumu posebno iskrenost in širino. »Skladbe, ki so na njem, so skladbe, ki naju povezujejo, zato je album tudi tako raznolik.«

Pomembno vlogo pri nastajanju albuma so imeli sodelujoči glasbeniki in producenti. Kristijan izpostavlja predvsem sodelovanje z Rokom Zalokarjem, ki je posnel in produciral večino albuma. »Rok se je res poglobil v najin odnos in energijo ter veliko prispeval pri odločitvah in idejah,« poudarja. Pri projektu so sodelovala tudi priznana mednarodna imena: skladbi Snežinke pepela in Palm For You je produciral londonski glasbenik in producent Femi Temowo, nekdanji kitarist Amy Winehouse, s katerim so sodelovali že pri Žiganovem prejšnjem albumu Fusion Reactor. Mastering omenjenih skladb je pripravil Chris Pavey, mastering celotnega albuma pa Alistar McNeill. The only thing I know pa po besedah bratov ni njun zadnji skupni projekt. Poleg nadaljnjega glasbenega sodelovanja pripravljata tudi film, s katerim želita ustvarjalno sodelovanje razširiti še na druga umetniška področja.