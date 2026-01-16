  • Delo d.o.o.
PO MLADINSKEM ROMANU

Bratovščina Sinjega galeba se vrača na oder za novo generacijo gledalcev

Mladinska predstava po romanu Toneta Seliškarja je nagovorila novo generacijo gledalcev.
Na razburljivo plovbo z najbolj znano slovensko jadrnico sta se podala tudi igralec Blaž Setnikar in Barbara Rogelj, vodja humanističnega in kulturno-vzgojnega programa Cankarjevega doma.

Predstavo si je v družbi sina Gala in njegove družine ogledal tudi Roman Jakič, nekdanji slovenski obrambni minister, danes direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča.

Staša Popović in Filip Štepec v predstavi, ki gledalca popelje v svet otroške pogumnosti, solidarnosti in iskanja svobode.

Dušo si je po predstavi privezal igralec in avtor glasbe Luka Poljanec, ki pravi, da glasbena podoba predstave izhaja iz njegovega tolkalnega ozadja.

Igralka Urša Kavčič je bila po predstavi zelo navihano razpoložena.

M. S.
 16. 1. 2026 | 06:40
2:21
V Cankarjevem domu je bil poseben gledališki dogodek za mlado občinstvo, na osrednjem odru je premiero doživela mladinska predstava Bratovščina Sinjega galeba. Uprizoritev je nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Cankarjevega doma in Zavoda Margareta Schwarzwald, izvorno je šlo za prvo premiero ptujskega gledališča v letu 2026. Režijo je prevzela Maruša Kink, ki se je skupaj z ustvarjalno ekipo odločila za nekoliko drugačen pristop. Na odru nastopajo le trije igralci, čeprav Seliškarjev roman ponuja precej več likov. Omejeno število nastopajočih je zahtevalo hitro menjavanje vlog, jasno igro in natančno režijsko zasnovo, da lahko gledalci tudi ob hitrem tempu brez težav sledijo zgodbi. Ob ponovnem branju romana jo je, kot je poudarila režiserka, najbolj pretresla tema otroške osamljenosti in brezbrižnosti skupnosti.

Zgodba o dečku, ki mora pri rosnih letih preživeti sam, brez starševske opore, še danes odpira vprašanja odgovornosti odraslih in okolja, hkrati pa ostajajo teme zaupanja, prijateljstva in zvestobe prav tako aktualne, kot so bile ob nastanku romana pred skoraj devetimi desetletji. Predstava, dolga 55 minut, je namenjena učencem drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole. Ustvarjalci so pri tem pazili, da mladega občinstva ne nagovarjajo pokroviteljsko, temveč iskreno in neposredno. Posebno pozornost so namenili prilagoditvi vsebine sodobnemu času, da kljub zahtevnim temam ostaja dostopna in navdihujoča. Pomemben del uprizoritve je tudi glasba, ki ne deluje zgolj kot spremljava, temveč kot aktivni del dogajanja. Zvoki, ritmi in šumi poudarjajo napetost, pustolovščino in čustva likov. Igralci s sodobno interpretacijo – tudi ženskega lika Mileve, ki je tokrat predstavljena kot pogumno in aktivno dekle – zgodbo približajo današnjim otrokom. Po Cankarjevem domu bo Bratovščina Sinjega galeba plula po gostovanjih po Sloveniji in v zamejstvu, kjer bo mlade gledalce nagovarjala z večnim sporočilom: brez zaupanja, solidarnosti in poguma ni prave skupnosti.

