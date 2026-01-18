  • Delo d.o.o.
KONCERT

BTS na svetovni turneji: preverite, kdaj bodo najbližje Sloveniji

Glede na do zdaj znane datume jih k nam ne bo.
Nastopali bodo po Severni in Južni Ameriki, Aziji, Avstraliji in Evropi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Nastopali bodo po Severni in Južni Ameriki, Aziji, Avstraliji in Evropi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
R. D.
 18. 1. 2026 | 09:25
Mogoče res ni pošteno, da bi sedem članov neskončno priljubljene južnokorejske pop skupine BTS še vedno imenovali žvrgoleči fantje. Razen enega si je namreč vseh sedem članov že naložilo tretji križ, poleg tega pa so tudi uradno pravi moški. Vsi so namreč odslužili obvezni vojaški rok. Ta teden so napovedali svetovno turnejo. Prav uspeh BTS, ki so ga ustanovili 2010., je povzročil, da je korejska sodobna glasba, znana pod kratico K-pop, postala globalni fenomen. Zdaj skupine iz te vzhodnoazijske države polnijo stadione po vsem svetu, a nihče od njih ni dosegel priljubljenosti BTS.

Čeprav je veliko njihovih poslušalcev v letih, odkar niso nastopali, odraslo in morda preklopilo na katero bolj zrelo zvrst glasbe, so pričakovanja skupine in njihove založbe od turneje velikanska. Tudi zato, ker bo 20. marca, tik pred prvim koncertom, ki bo 9. aprila v predmestju južnokorejske prestolnice Seula Gojangu, izšel njihov novi album. Vstopnice za turnejo bodo v prodaji prihodnji teden. Za Južno Korejo so že objavili, da bodo cene od 116 evrov naprej, za Japonsko od 137, za Evropo in ZDA pa napovedujejo cene od 86 do 170 evrov. Glede na do zdaj znane datume jih k nam ne bo. Najbližje bodo najbrž 10. in 11. julija v bavarski prestolnici Münchnu, kjer bodo dva večera nastopali na stadionu nogometnega kluba Bayern Allianz Arena.

