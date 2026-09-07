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FILM

Bucking Fastard je v igri za zlatega leva v Benetkah: Postojnska jama kot Herzogovo središče Zemlje (FOTO)

Kultni filmski režiser je tudi pri nas posnel novi film.
V Postojnski jami FOTO: Hanway Films

V Postojnski jami FOTO: Hanway Films

Zapis kultnega režiserja v knjigi slovitih obiskovalcev FOTO: Postojnska Jama

Zapis kultnega režiserja v knjigi slovitih obiskovalcev FOTO: Postojnska Jama

Nad našim naravnim biserom je bil navdušen. FOTO: Postojnska Jama

Nad našim naravnim biserom je bil navdušen. FOTO: Postojnska Jama

Herzog z Rooney in Kate Mara na beneškem festivalu FOTO: Yara Nardi/Reuters

Herzog z Rooney in Kate Mara na beneškem festivalu FOTO: Yara Nardi/Reuters

V Postojnski jami FOTO: Hanway Films
Zapis kultnega režiserja v knjigi slovitih obiskovalcev FOTO: Postojnska Jama
Nad našim naravnim biserom je bil navdušen. FOTO: Postojnska Jama
Herzog z Rooney in Kate Mara na beneškem festivalu FOTO: Yara Nardi/Reuters
Ju. P.
 7. 9. 2026 | 07:20
4:03
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»Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v vaši jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije.« Tako je kultni nemški režiser Werner Herzog aprila lani zapisal v knjigo slovitih obiskovalcev ob zaključku svojega zadnjega filma Bucking Fastard. Film, ki je torej posnet tudi v našem naravnem biseru, se je v teh dneh predstavil na 83. izdaji beneškega filmskega festivala v glavnem programu in je v igri za zlatega leva: Bucking Fastard po napovedih filmskih kritikov velja za enega najbolj pričakovanih filmov.

»Na sliki sta Jean in Joan, ki ju igrata sestri Mara, v znameniti jami, ki bo imela osrednjo vlogo v zgodbi. Iščeta namišljeno deželo, kjer je mogoča prava ljubezen, zato skozi gorovje izkopljeta predor, da bi jo dosegli. Herzog je ključne prizore dejansko posnel v Postojnski jami v Sloveniji, ki jo je v filmu opisal kot simbolično jedro Zemlje,« je pred premiero zapisal filmski kritik Jordan Ruimy.

Nad našim naravnim biserom je bil navdušen. FOTO: Postojnska Jama
Nad našim naravnim biserom je bil navdušen. FOTO: Postojnska Jama

Film Bucking Fastard, ki ga je navdihnila resnična zgodba, v glavnih vlogah pa nastopata Rooney in Kate Mara, spremlja sestri Jean in Joan, ki sta popolnoma usklajeni ter živita po svojih lastnih družbenih in čustvenih merilih ter pravilih. V igralski zasedbi sta poleg njiju še Orlando Bloom in Domhnall Gleeson. »To je film o dveh sestrah, ne dvojčicah. Sestri pa sta si tako blizu, da govorita sinhrono. Zaljubita se v istega moškega, ponoči sanjata enake sanje. In obe naredita jezikovni spodrsljaj – Bucking Fastard. In to je naslov mojega filma,« je vsebino razkril režiser. Film, ki ga je Herzog snemal tudi na izjemnih lokacijah na Irskem, govori o iskanju smisla življenja.

Prvi skupni film

Za sestri Mara je to sicer prvi skupni filmski projekt. »Že dlje sva iskali nekaj, kar bi lahko naredili skupaj. Prva ovira je bilo najti režiserja, ki bi bil všeč obema. Všeč nama je veliko istih stvari in obe sva bili enako navdušeni nad možnostjo sodelovanja z Wernerjem. Nikoli si nisva predstavljali, da bova našli vlogi, v katerih sva si v toliko pogledih enakovredni. Bilo je preprosto popolno,« je Kate povedala za The Hollywood Reporter.

Herzog z Rooney in Kate Mara na beneškem festivalu FOTO: Yara Nardi/Reuters
Herzog z Rooney in Kate Mara na beneškem festivalu FOTO: Yara Nardi/Reuters

Navdih za Jean in Joan sta bili britanski enojajčni dvojčici Freda in Greta Chaplin, ki sta v začetku 80. let zasloveli zaradi nenavadnega in odmevnega sodnega primera, po katerem je bila vsaka od njiju obsojena na mesec dni zapora. Zagledali sta se namreč v svojega soseda, voznika tovornjaka, ki je nazadnje dosegel sodno prepoved približevanja. Za Herzoga, ki ju je pred njuno smrtjo večkrat osebno srečal, je bilo fascinantno predvsem, da sta govorili povsem sinhrono. Prav na sodišču je nastal besedni spodrsljaj Bucking Fastard.

Po poročanju britanskih medijev je Greta leta 2007 pri 64 letih umrla za rakom. »Mislil sem, da bo Freda v enem tednu umrla. Čisto vse sta počeli skupaj. Ko sta si zavezovali naglavni ruti, sta gledali druga drugo namesto v ogledalo,« je povedal njun prijatelj, ki je želel ostati neimenovan. Čeprav so se bližnji torej bali, da brez sestre ne bo zmogla, je Freda živela še skoraj 13 let. Imela je mačko in psa, ki ju je naravnost oboževala. Prijatelji in sosedje so pozneje povedali, da je, kadar je vreme to dopuščalo, vsak dan obiskovala Gretin grob. Umrla je leta 2020, stara 77 let. Večino svojega premoženja, vključno z nekdanjo družinsko hišo, je zapustila dobrodelni organizaciji za pomoč živalim. V skladu z njenimi željami so jo pokopali ob Greti na pokopališču Fulford v mestu York.

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filmrežiserWerner HerzogBucking FastardPostojnska jamaBenetkeBeneški filmski festival 2026
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