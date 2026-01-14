Calypso s pesmijo za vse, ki rešujejo življenja

Reševalka je naslov najnovejše pesmi, ki je iskrena, vesela in poskočna glasbena zahvala vsem, ki vsak dan stopajo v ospredje, ko je najbolj potrebno. »Ustvarili smo jo z mislijo na vse tiste, ki pomagajo, rešujejo in vračajo upanje ljudem, ki se znajdejo v situaciji, ko potrebujejo nujno pomoč. Zato pa potrebujejo tudi pogum in morajo biti hočeš nočeš dobre volje,« pravi Domen Kuralt, frontman skupine Calypso, ki je sam napisal tako besedilo kot melodijo zanjo, aranžma pa je delo Aleša Zibelnika. Za pesem so posneli tudi videospot, v katerem nastopa amaterska reševalka Lucija, ki tudi sicer ustvarja lastne vsebine in podkaste ter s svojo energijo in pristnostjo pesmi daje posebno težo in toplino.

»Videospot smo posneli v sodelovanju z avtoprevozništvom Štempihar, ker industrijsko okolje lepo sovpada s sporočilom pesmi, da se resnične zgodbe odvijajo med ljudmi, v resničnem življenju,« še pravi Kuralt. Videospot so posneli pod režisersko taktirko Timija Krhlanka, ki je poskrbel za vizualno zgodbo in pesmi vdihnil igriv, a hkrati spoštljiv znašaj. Tako Reševalka ni le pesem, temveč tudi poklon junakom, ki so med nami.