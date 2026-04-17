Čarobno drevo osvaja novo generacijo otrok

Družinska pustolovščina Čarobno drevo spremlja družino, ki se iz mesta preseli na podeželje, tam pa odkrije nenavadno čarobno drevo, na katerem živijo čudaški prebivalci v neverjetnih fantastičnih deželah. Prav ti so najbolj navdušili najmlajše in malo starejše na nedavni premierni projekciji v ljubljanskem Kinodvoru. Na prvem popotovanju so bili tudi slovenski igralci, ki so likom v družinski pustolovščini posodili svoje glasove – Tina Resman, Sergej in Srđan Milovanović, Luka Ličar, Suzana Grau, Goran Mikić – ter režiserka sinhronizacije Špela Kravogel. Film je na rednem sporedu kinematografov od včeraj.

Posnet je po priljubljeni otroški seriji romanov The Faraway Tree britanske avtorice otroških knjig Enid Blyton (rojena leta 1897 in umrla 1968.). Znana je po knjigah Pet prijateljev, ki so zaznamovale generacije mladih bralcev. Blytonova je prodala več sto milijonov knjig in je ena najbolj branih otroških avtoric vseh časov. Po njenih delih še danes snemajo filme in serije za otroke. Na režiserski stolček najnovejše filmske adaptacije je sedel Ben Gregor, scenarij pa je po knjižni predlogi napisal Simon Farnaby. V glavnih vlogah so Andrew Garfield, Claire Foy, Nonso Anozie, Nicola Coughlan, Jessica Gunning, Jennifer Saunders in Rebecca Ferguson.

Igralska zasedba: Billie Gadson, Phoenix Laroche, Delilah Bennett, Cardy Nicola Coughlan in Jennifer Gunning FOTO: Karantanija Cinemas

Preselili so se na podeželje in našli drevo, ki vodi v fantastične dežele. FOTO: Karantanija Cinemas

Družinska pustolovščina je posneta po priljubljeni otroški seriji romanov The Faraway Tree. FOTO: Karantanija Cinemas

Pri nas je na ogled sinhronizirana različica, poleg zgoraj omenjenih pa v njej nastopajo Gregor Gruden, Tadeja Vaupotič Bleoju, Marli Piletič Železnik, Maja Martina Merljak, Ernest Fejzić, Nai Fejzić, Srđan Milovanović, Vesna Jevnikar, Špela Kravogel, Slavica Karan in drugi. Film Čarobno drevo spremlja sodobno družino, ki se je prisiljena preseliti na odmaknjeno angleško podeželje. Kmalu po prihodu v hišo, kjer ni ne povezave z internetom ne elektrike za polnjenje priljubljenih elektronskih naprav, se morajo otroci naučiti ceniti čare narave.

Med raziskovanjem sveta okoli njihovega novega doma otroci odkrijejo čarobno drevo in njegove prebivalce.

Med raziskovanjem sveta okoli novega doma odkrijejo čarobno drevo in njegove prebivalce, med katerimi so tudi Lunaček, Svilka, Gospa Žehta in Piskrovez. Na vrhu drevesa jih pot zanese v spektakularne in fantastične dežele, kjer se skozi radosti in izzive svojih dogodivščin družina znova poveže med seboj in se začne ceniti kot nekoč.