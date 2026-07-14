Častna gostja Grossmannovega festivala je bila nekdanje Bondovo dekle Caroline Munro (FOTO)

Najboljši celovečerni film 22. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina, ki je te dni potekal v Ljutomeru, je Noč španskega režiserja Paula Urkija Alija. Nagrado občinstva si je prislužila japonsko-ameriška grozljivka Nikoli po temi, ki jo je režiral Dave Boyle, častnega hudega mačka pa je prejela britanska igralka Caroline Munro. Na Grossmannovem festivalu, ki se je začel 8. julija in se je končal v nedeljo, je bilo letos na ogled 53 celovečernih filmov, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev. Častna gostja in predsednica žirije za najboljši celovečerni film je bila Caroline Munro.

Za glavno nagrado hudi maček se je potegovalo pet filmov. Zmagal je torej film Noč, ki skozi prizmo 17. stoletja nagovarja problematiko sodobnega družbenega ustroja med spoloma, poroča STA. Režiser odlično obvladuje igro teme in svetlobe, kljub surovosti vsebine pa se ni odločil za eksplicitne prizore nasilja ter je podobo nasilja manifestiral skozi vizualno pravljično pripoved filma, je o svoji odločitvi zapisala žirija.

Zmagal je film Noč španskega režiserja Paula Urkija Alija.

Častnega hudega mačka je prejela predsednica žirije, britanska igralka Caroline Munro.

Posebna omemba žirije

Posebno omembo si je po oceni žirije za nagrado hudi maček, ki sta jo poleg Munrojeve sestavljala še Tomaž Gorkič in Ana Jurc, prislužil film Žalujoči francoskega multimedijskega umetnika Quarxxa. Ta v filmu napiše fascinantno alternativno zgodovino Francije, ki pod masko globoke pobožnosti skriva sadistični fanatizem, piše v obrazložitvi.

Hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec je žirija v sestavi Igor Vidmar, Robert Jurak in Živa Jalovec podelila nemško-srbskemu filmu Brez kompromisov, Beograd režiserja Alexandra Baptista Kaiserja. Glede na utemeljitev gre za izjemen dokumentarni film, ki z efektno rabo in montažo digitalne tehnologije ujame duha udeležbe žive glasbe v družbenem protestnem gibanju. Posebna omemba v tej kategoriji gre irskemu filmu Keltska utopija, ki doživeto dokumentira glasbeni jezik upora in afirmacije, preživetja in medgeneracijske povezovalnosti izvirnega, galskega jezika in kulture. Režirala sta ga Dennis Harvey in Lars Loven.

Potekale so tudi delavnice.

Nagrado Slakov hudi maček za najboljši kratki film je žirija, ki so jo sestavljali Julian Richards, Vasja Rovšnik in Ana Marija Grbić, podelila ustvarjalcem filma Kralj ničesar srbskega režiserja Aleksa Gajića, nagrado Evropske federacije festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film pa filmu Morata ga videti španskega režiserja Nacha Solane.

Festival so lansirali leta 2005 ob stoletnici slovenske kinematografije v Ljutomeru, kraju, kjer so nastali prvi metri slovenskega filma.

Podelili so tudi nagrado vinski šampion hudi maček za najboljše vino, še poroča STA. Med petimi prijavljenimi vzorci so za zmagovalno vino izbrali rumeni muškat 2025 iz kleti Vina Polanec.