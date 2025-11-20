Častni zlati medved vizionarski umetnici in performerki (FOTO)

Z oskarjem nagrajena malezijska igralka Michelle Yeoh je prejemnica častnega zlatega medveda za življenjsko delo, ki ji ga bodo podelili 12. februarja prihodnje leto ob odprtju mednarodnega filmskega festivala Berlinale, so sporočili iz Berlina.

»Michelle Yeoh velja za eno najbolj vsestranskih in vplivnih igralk svoje generacije. S kariero, ki se razteza čez štiri desetletja in več celin, je pustila trajen pečat v mednarodnem filmu,« so o igralki, ki je bila leta 1999 članica mednarodne žirije Berlinala, zapisali v sporočilu za javnost.

Nastop v filmu o tajnem agentu 007 Jamesu Bondu Jutri nikoli ne umre ji je zagotovil mednarodni preboj.

Po besedah vodje Berlinala Tricie Tuttle je Yeohova vizionarska umetnica in performerka, katere delo presega meje – geografske, jezikovne ali filmske. »Njena močna prisotnost, neustrašne umetniške odločitve in nezamenljiv slog so trajno zaznamovali generacije filmskih ustvarjalcev in oboževalcev na Berlinalu in po vsem svetu« je dodala Tuttlejeva.

O svojih povezavah z Berlinalom je Yeohova povedala, da je Berlin vedno imel posebno mesto v njenem srcu. »Bil je eden prvih festivalov, ki je moje delo sprejel s toplino in velikodušnostjo. Vrniti se po vseh teh letih in videti, da je moje potovanje v kinematografiji cenjeno, mi pomeni zelo veliko,« so navedli njene besede.

12. FEBRUARJA prihodnje leto ji bodo podelili priznanje.

Michelle Yeoh je za vlogo lastnice pralnice v filmu Vse povsod naenkrat leta 2023 kot prva azijska igralka prejela oskarja za glavno vlogo. Med drugim je nastopila tudi v več akcijskih filmih. V filmu o tajnem agentu 007 Jamesu Bondu Jutri nikoli ne umre je igrala Bondovo dekle, prav ta vloga pa ji je prinesla mednarodni preboj. Nastopila je tudi v fantazijskem muzikalu Žlehtnoba.

Berlinale s častnim zlatim medvedom za življenjsko delo počasti osebnosti za trajni prispevek k filmski umetnosti. Med dosedanjimi nagrajenci so Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg in Tilda Swinton.

Berlinale spada med največje evropske filmske festivale ob canneskem in beneškem.

Z režiserjem Angom Leejem FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters

V filmu Prežeči tiger, skriti zmaj FOTO: Rights Managed